Debut con la de seda de Mirtha Trías

Es oriunda de José Pedro Varela, sin descendencia en el turf llegó a Maroñas hace 18 meses, fue peona, el domingo pasado corrió por primera vez como jockey aprendiz, se llama Mirtha Trías y busca hacerse un lugar en el difícil metier de jockey “me vine hace un año y medio, estaba trabajando de peona, me vieron que por mi tamaño y peso tenía la chance de entrar a la escuela de jockeys, hice la prueba y quedé seleccionada. El año pasado cursé en Las Piedras”. Trías ya sabía lo que era andar a caballo en su Treinta y Tres natal “corría en vareo de enduro y andaba en caballos de raid, antes de venirme a Montevideo hacia vareo para Raid largo.”



Llegada a Maroñas comenzó el trabajo de peona “empecé con Santiago Darriulat y también trabajé con Eulogio Villarreal, el peonar es bravo, aparte mi primer patrón era bastante exquisito con el tema de sus caballos, la limpieza, las camas, tener los caballos prolijos, pero le agarré la mano enseguida”. Mirtha, desde su llegada a la capital está en pareja “ Alcides es vareador en el hipódromo y desde entonces la vamos llevando bien con los ingresos”. Al entrar a la Escuela se necesitan ciertos requisitos “mi tutor es el cuidador Washington Bonacci que la verdad estoy super agradecida con él por todo el apoyo que me ha dado durante todo el año que cursé en el Escuela. Bonacci me la bancó toda, al principio no es fácil, menos para una mujer, yo nunca había montado un caballo de carrera. Con los caballos de Raid hay una gran diferencia, yo no sabía usar filete y la verdad, no cualquiera te da la mano que me dio Bonacci en este tiempo”.



Una jocketa se mueve en un ambiente que ha sido tradicional de jockeys “yo no siento que me discriminen pero te miran de otra forma, solo, por ser mujer. Acá en Maroñas hay más de 100 trabajando con los caballos, mujeres, pocas”.



En la Escuela le fue muy bien “fui la alumna destacada, las notas fueron muy buenas, creo, humildemente, que me merecía salir a correr a Maroñas y Las Piedras” acota la joven con una gran sonrisa, “para la semana siguiente a recibir el diploma (6 de enero) ya estaba pronta para firmar montas, no salió nada pero si pude debutar el domingo pasado. Firmar la primer monta y saber que iba a correr fue increíble, tenía unas ansias bárbaras que llegara el día del debut. El sábado previo tuve mucho nervio, el mismo domingo, antes de la carrera también, en el cuarto de jockeys pensaba mucho, pero cuando subís al caballo, todo cambia”.



La novel jocketa vivió un domingo especial “me levanté como todos los días a las 5 de la mañana, me tomé unos mates, vine a trabajar, la cancha abre 06:30 y cuando volví desayune. Al mediodía almorcé, me dormí una siesta, me levanté, un buen baño y me vine para Maroñas”. El bolso para ir al hipódromo ya estaba semi pronto “había preparado todo el sábado, coloqué el casco y el chaleco y sentí que venía de manera diferente con la maleta. No venía a varear, venía a correr. Por suerte, anduvimos bastante bien con Pumbate (entró quinta en la carrera 12 de la reunión dominical).



Ayer lunes Mirtha siguió con su trabajo matinal “fui temprano a lo de Bonacci, pasé por lo de Piriz y terminé en lo de Ivo Pereira, hoy tengo ingresos por trabajar por el vareo de la mañana, ahora que empecé a correr, veré como sigue todo, espero pueda sostenerme con las comisiones por correr”.



Como profesional siempre hay sueños “yo deseo lo que todo jockey desea, ser buena en la profesión, espero ganar la primera lo antes posible, para los clásicos debo esperar ya que necesito ganar 10 carreras para poder correr uno, el Ramírez, puede estar lejos o puede estar cerca, pero ojalá, lleguemos algún día”



Recién recibida, trabajadora, con buen talante y con grandes sueños, buena postura a la hora de correr, Mirtha Trías busca hacerse un lugar en una profesión difícil.



El futuro está ahí, cerca, el primer disco y foto está, después del codo. Luego, llegar a profesional. Maroñas tiene nueva jocketa, no se olviden de su nombre, Mirtha Trías, llegó de José Pedro Varela para triunfar.