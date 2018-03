Dare to be There inauguró el césped

Con el triunfo de Dare to be There en el clásico Guillermo Young, Maroñas comenzó a vivir una nueva etapa.



Luego de más de 120 años de carreras de caballos sobre pista de arena, el centenario circo de Ituzaingó tuvo la inauguración de la pista de césped. En un óvalo de 1904, el Young se largó desde el boquerón de la milla con 16 participantes. Desde la largada hasta la llegada el público vivió una verdadera fiesta disfrutando de una prueba en césped.



Tanto el caballo, como los colores, stud “Don Pedro”, su cuidador Gabriel Giovanetti y el jockey Carlos Bueno quedaran registrados como los primeros ganadores en césped y pasaron a revestir en la rica historia de nuestro turf.



Apenas abiertos los partidores de la carrera fueron Riki y Bage in Concert seguidos por Maraton y El Conde Juan.



En plena recta opuesta, los vanguardistas sacaron ventajas y emplearon 44”58 para las primeras cuatro cuadras, por fuera se hace ver Almirante junto a Focal Point que buscaba lugar por dentro al igual que Blue Dream.



En plena recta del óvalo, Ortellado comienza armar la atropellada del suyo, Maraton va en busca de los punteros y juntos, Almirante y el pupilo de Signoretti comienzan a dominar la prueba.



A falta de 300 para la meta, Almirante domina e intenta hacerse fuerte sobre la arremetida de Dare to be There que en menos de 100 metros descuenta una buena ventaja que había tomado Almirante, lo iguala a falta de 150 para la meta para superarlo con claridad al cruzar el disco.



Muy buen triunfo de Dare to be There que detuvo el teletimer en 1’33”58 para batir al bueno de Almirante por dos cuerpos y medio; fue tercero Maraton a dos cuerpos y cuarto mientras que cerró el rentado Fifth Day. El quinto lugar fue para El Conde Juan.



En una tarde del 11 de marzo Maroñas cambió la historia, Dare to be There quedará como el primer ganador de la historia en pista de césped en la gran jornada del Longines Latinoamericano. Fue la Copa El País, primer siempre.