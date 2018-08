El Danzarín volvió por las suyas en el clásico

Cuando el starter dio rienda suelta a los participantes del clásico Francisco Etcheverry Vidal, varios fueron los que picaron en busca de la vanguardia. Recorridas dos cuadras quedaron enseñando el camino The Dancer, Dog Halo, Dog Valiente y Destacado quedando cerca, Hard Heart por fuera, Riki por dentro junto a Galium mientras que El Danzarín quedaba en la zaga del lote.



Los punteros marcaron 22”48 para recorrer las cuatro primeras cuadras, The Dancer adentro con los hermanos Teeth of the Dog a su lado, el pedrense a sus grupas con el de Mario Rodríguez por tercer andarivel.



Cuando comienzan a girar el codo, tanto Dog Halo como Dog Valiente fueron a buscar a The Dancer que se resistía, el norteño Destacado lo intentaba mientras que por dentro comenzaba a divisarse la figura de El Danzarín.



En los 300, los Dogs se dejaban gritar, The Dancer parecía derrotado y por dentro se venía El Danzarín, cien metros mas adelante, Everton Rodrigues hace reaccionar a The Dancer que igualaba a los hermanos paternos, pero, no tenía resto para contener carga interna de El Danzarín, que, a falta de cien metros para la sentencia dominó al pupilo de Guedes, le tomó ventajas para llegar con un largo de ventaja a la sentencia y estampar destacados 1´09”88, fue escolta The Dancer.