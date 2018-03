El Danzarín llegó a buen puerto en Perú

Con un neto pero corto triunfo se decidió el clásico “Perú” disputado en la víspera en Maroñas. El defensor del “Duplo Ouro” derrotó a dos veloces de nota, Sub Princess, la escolta a medio largo del ganador y Estrelita Mia, tercera a un cuerpo de la defensora del “Fair Play”. El descendiente de Dubai Dust, con este triunfo llega a nueve estelares ganadas en nuestro principal escenario hípico. La afición se muestra ávida de un nuevo encuentro con la Reina Enjoy.



La carrera tuvo a Gallego, Sub Princess, Estrelita Mia y Barbo al cuarteto de vanguardia en albores de competencia. Ya formalizada la competencia, la pupila de Píriz le tomó pequeñas ventajas al tordillo que se movía por dentro, a su lado quedaba Estrelita Mia y abierto Barbo. A unos tres cuerpos, El Danzarín, con Carlos Vigil quedaba expectante.



Al girar el codo el teletimer marcó 22”15 para las primeras cuatro cuadras, en plena recta final, Barbo dejó de ser enemigo, Gallego comenzaba a mostrar cansancio, ellas seguían adelante y con fuerza mientras que por flanco externo hace aparición El Danzarin que, se pone a tiro en los 400, iguala en los 300 y pasa a dominar no sin antes luchar con Sub Princess y Estrelita Mia. De 150 a la meta, Vigil tuvo que llamar al orden al vástago de Dubai Dust que derrotó a Sub Princess que vendió cara su derrota y demostró, nuevamente, sus excelsas ligerezas. Ganó El Danzarín, no le costo un Perú, pero ganó de muy buena forma.