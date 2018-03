El Danzarín candidato en pruebas de veloces

El clásico Perú, ubicado en décimo lugar, es la prueba mas importante de la jornada de domingo en Maroñas.



Sobre 11 cuadras “volaran” de gateras al disco decena de destacados “flyers” locales donde cabe el destaque para El Danzarín, ganador del Gran Premio “Maroñas” del pasado año.



Con cinco años a cuestas, tiene, el defensor del “Duplo Ouro” una destacada campaña de pistas en Maroñas, titular de ocho pruebas de corte mayor donde se destaca nítidamente la del kilómetro del Mitin de Reyes 2017.



El conducido por Carlos Vigil no la tendrá fácil, es que el también norteño Barbo, llegado al barrio de Ituzaingo para la jornada del 6 de enero pasado, no le cupo una buena actuación, precisamente en el “Maroñas” que Enjoy derrotó a su coterránea Holy Legal y a El Danzarín. Va el Desejado Thunder por mejorar su imagen.



Amén de candidato y enemigo, pueden terciar por la victoria Gallego, Fonca y la veloz Sub Princess que gusta de mover los relojes desde apertura de gateras.



Emoción asegurada, se larga a las 19:15 horas.