Cuatro Piedras en sábado de venta

Con 30 animales en pista, el haras Cuatro Piedras remata este sábado desde el mediodía en sus propias instalaciones el 100 % de su generación “M”, nacida en 2017. Llegarán a la pista de ventas descendientes de Invasor, Trinniberg, Out of Control, Wild Event, Adriano, Courtier, Forestry y Awzaan en madres, hijas de Easing Along, The Leopard, With Approval, Ayrton S, Broad Brush, Acquatico, M. Alado, Came Home, Interprete, Midnight Tiger, Ghadeer y Quiet American, entre otros.



Para este remate están abiertas las preofertas de cada producto. La misma se podrá hacer en la página de la firma rematadora zambrano.com.uy ingresando al sistema de preofertas. Los usuarios deberán registrarse para poder realizar la misma. Quienes participen preofertando un lote y compren el mismo, obtendrán un descuento del 5% sobre el valor de martillo (el descuento no se aplica para gastos de remate). El día del remate cada producto comenzará a rematarse con su preoferta más alta. El remate es administrado por el Banco Santander y con un plazo de 12 cuotas en dólares sin intereses.



Remata Zambrano y será televisado en vivo por Campo TV y canales 661 y 1661 de Direct TV.