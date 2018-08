Ellas sobre 12 cuadras van por la estelar

El clásico Rufino T. Domínguez va sobre 1200 metros y una bolsa a repartir de 429 mil pesos.



1) Holy Legal. Héctor Lazo. La norteña supo destronar a Enjoy, ganarle a los machos para luego caer por dos veces consecutivas. Busca retornar a la cima. Candidata.



2) Taylor Dinasty. Javier E. Pérez. Anima las pruebas de condición. Poca chance



3) Teodelina AH. G. Barragán. La cinco años no viene de buenas en su categoría. La superan.



4) Paleta Quemada. Federico Piriz. Tras ganar las de condición, definió la Sprint de Campeones y luego ganar la categoría. Enemiga.



5) Supersticiosa. L. Cáceres. No venía de buena cosecha y se despachó con excelente victoria en el Asoc. de Criadores. Mas que sorpresa.



6) Zauber Glory. Julio C. Méndez. Desertó del Especial del domingo pasado para correr aquí. Es brava.



7) Outra Doble. M. Sánchez. Rinde en su categoría. Llegó lejos de Paleta Quemada en un handicap. Puede ser.



Desde la Pelouse



El jockey mejor representado

Julio C. Méndez

Corre el melense en varias competencias con chance de poder lucirse a lo largo de la jornada.



Indicados a tener en cuenta en pick4:

Pick 4, Pozo: $ 60.000

Carrera 10ª: 1-10-11

Carrera 11ª: 3-6-8-15

Carrera 12ª: 8-11

Carrera 13ª: 13-14



Para estudio:

Doble Final:

4 (14ª)

Todos (15ª)

Cuatrifecta 15ª:

6-8 // 3-11 // Todos



Eje de apuestas especiales:

Mundanal

Para Pick 3 (3ª ) y eje de exóticas, exacta y trifecta

Cherokee Jones

Eje de la Trifecta y exactas de la 7ª más Pick 3.



Un lance a cuatro cifras

Beziers

El defensor de el Gran Ricky puede venirse a 12x1