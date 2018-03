 En el cortometraje El Danzarín es la figura

El clásico “Perú”, sobre 1100 metros, es la base de la jornada de domingo y la única prueba estelar en Maroñas durante el fin de semana.



Serán once pretendientes a la victoria. Se destaca el veterano El Danzarín.







1. Gallego. El pupilo de Baccino ha llegado cerca de El Danzarín en algunas ocasiones. Opción para la Trifecta. 7



2. Estrelita Mia. Tras un par de triunfos entre sus pares, no defraudó ante Non Tein y Bamba y Bamba. Vuelve tras 2 meses de reposo. 7



3. Fui con El. Tuvo una serie de cuatro podios, incluyendo un Especial. Cambian rivales. Ojo con el. 7



4. Dog Valiente. Demostró lo suyo el de “El Golf” en su primer campaña. Es el enemigo. 9



5. Alevoso. Es el animal mas prodigado de la carrera, de joven, ganó el “Maroñas”. es brava para el. 6



6. Illinois. El pedrense viene de ganar a nivel condicional, es chance remota. 6



7. El Danzarín. Es el caballo a vencer, es el mejor velocista (macho) de Maroñas, luego de serie de triunfos cayó con Enjoy en Reyes. 10



8. Sub Princess. Yegua ligera como pocas, se le verá entre los de adelante. Rival de sumo cuidado. 8



9. Asite. Luego de una buena victoria en prueba de condición, falló por partida doble. 6



10. Barbo. Llegó con todas las “mentas” a correr el “Maroñas”. Fue figura anodina. Va en calidad de sorpresa. 9.



11. Fonca. Tras muy buena campaña, decayó en su accionar. Cambió de colores y establo. Tiene crédito. 7