En corto y césped es Mango Jangle el líder

Mango Jangle se ha vuelto en un especialista en cortometrajes sobre césped. Con gran conducción de Deividi Gaier, el defensor del Phillipson derrotó por 3/4 de cuerpo a Sub Manner, que tras problemas de tránsito puedo descontar para caer con todos los honores en excelentes 1’08”81. El Cape Town quedó a solo 56 centésimas del récord de pista. En tercer lugar llegó Pluralismo a cuerpo y cuarto dejando en cuarto puesto a Jimmy Fallow. Clausuró el semáforo Might Boy.

La carrera tuvo en vanguardia a un terceto que hizo mover los relojes, Don Pedro, Jimmy Fallow y Pluralismo, cerca se ubicaba Mango Jangle que dejaba atrás a Sub Manner, Bar Arocena, Might Boy y Franken. Pasaron las primeras cuatro cuadras en 23”19 sin cambios en vanguardia, antes de pisar la verde recta Don Pedro tomó pequeñas ventajas, lo fueron a buscar inmediatamente Jimmy Fallow, Pluralismo y Mango Jangle mientras que Sub Manner buscaba paso.

En los 150, Mango Jangle se adueña de la delantera, tanto Pluralismo como Jimmy Fallow lo intentaban pero no pudieron con el pupilo de Soares que tuvo fuerzas suficientes para soportar carga de última hora de Sub Manner que acortó para entrarle al cuerpo a Mango Jangle que ganó con autoridad. El muy buen velocista pone mira en el Maroñas de Reyes.



Qué linda carrera nos regalaron las pupilas de Ricardo Colombo, Itaperuna y Rainha Pioneira. Salieron de gateras separadas por un cuerpo, para recorrer las últimas diez cuadras en grama separadas por pequeño margen.

De 350 a la sentencia quedaron como espejo, en albores del disco se movía mejor Itaperuna, pero en el disco fue Rainha Pioneira la que puso el hocico para ganar la batalla en 1’09”05. Ambas disputarán próximas bregas de corto metraje para volver a cotejar fuerzas con los mejores veloces en el Gran Premio Maroñas del 6 de enero. Fue tercera, con tropiezos, Sassicaia a cuerpo y medio relegando por cuerpo y cuarto a Coisa Linda, que a la entrada a la recta tuvo contratiempos que le costaron llegar más cerca para definir el clásico Verona. Maga Purse llegó en quinto lugar.

La prueba tuvo en Itaperuna y Rainha Pioneira a sus punteras junto a Leoparda Brava, Vacation Camp, Coisa Linda, Lady Moscu y Sassicaia.En violentos 22”79 recorrieron los primeros cuatrocientos, apostadas en recta de tribunas, las de Ricardo Colombo no dejaron acercarse a nadie, pasaron 800 en 44”96 para rematar la segunda estelar dominical. En el espejo, el hocico falló a favor de la defensora del Belmont que acumula su cuarto triunfo al hilo, segundo con el salteño Luis Alberto Cáceres Aranda.