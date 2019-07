Corren tres clásicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con tres yeguas anotadas, el clásico Eduardo Vargas y Eduardo Vargas Garmendia, Listado sobre la milla acapara la atención del burrero y hará que muchos se acerquen al escenario de Ituzaingo a tempranas horas, se estima se largue unos minutos antes de las 14:00 horas. Se disputarán 23 competencias en la jornada de sábado, 15 en Maroñas mas 8 que llegan de Melo, el fin de la reunión sería cerca de las 21:00 horas.

Las tres que se miden en la milla son las clásicas Inalcanzada, que regresa a largada paralela a la Avenida Belloni, Cibeles, que viene de rutilante éxito sobre mil ochocientos y la crack Electrónica, que, en su última muestra demostró que está apelando a su memoria e intenta ser la de su primer campaña. Son tres, calidad suple cantidad.

En tercer lugar de la reunión está marcado el clásico Zelmar Michelini, URU G3 con figura estelar, Fitzgerald que va por su décimo triunfo en forma consecutiva. Demostró el renegrido de “La Fe” hace par de semanas que volvió con las mismas fuerzas de siempre y será muy duro escollo para sus cinco rivales. Es que, Fitzgerald, es el mejor millero local y corre, mes a mes con un solo fin, volver a disputar el Gran Premio Pedro Piñeyrua el 6 de enero de 2020.

Mr. Solis, Dos Amores, Poseidon Inc., El Prodigo y Almoradi son los que enfrentan al descendiente de Put it Back sobre los “milcinco” del segundo clásico sabatino.

Como si no fuera suficiente, el “Asamblea de la Florida” G3 sobre 22 cuadras en césped tuvo diez anotaciones, pero de superlativo nivel.

Vuelve Bobby Q a las lides tras obtener el “Presidente de la República” el pasado 7 de julio sobre Negrone y Mundanal a quien les verá las caras nuevamente, es este caso sobre césped lo que es un nuevo desafío para el defensor del “Mustafa”. El del “Duszka” sabe lo que es correr en verde al igual que Cerro Largo que ostenta el récord de distancia a recorrer. La nómina se completa con Once Negro, Juizmoro, Bom Gosto, El Poderoso, el ganador del pasado Gran Premio José Pedro Ramírez, First Thing y Great Spirit que viene de triunfo en la arena de Maroñas sobre Muy Agil, caer con Bobby Q en el “Nacional” de Las Piedras y obtener el “Invasor” sobre grama el pasado 26 de mayo, pista, que según sus huestes continuará su campaña.

Otro carrerón en puerta, por la clase de los competidores y la paridad que muestran en la previa.

Desde Melo se podrán apreciar ocho competencias incluyendo una nueva clasificatoria del Torneo “Antonio Marsiglia” sobre el kilómetro, a gatera llena con una bolsa de 160 mil pesos. La gran final del torneo será en el Real de San Carlos el domingo 25 de agosto.

En la jornada de jueves en Maroñas se disputan nueve pruebas, se destaca, a priori, el handicap especial “Stud Progreso”, un llamado para ellas sobre 11 cuadras donde prometen alistar en gateras Soapy Sky (62), Garota Hollywood (52), Supersticiosa (62), Lee Jeans (62), Damicela Blue (52) y Pepenadora (53).

Las Piedras ofrecerá reunión de viernes con 10 pruebas entre las 14:00 y 17:45 horas.



Estadísticas.

El nombre del jinete Héctor Lazo comienza a tomar verdadero color de “Double Event” en la estadística de jockeys en Maroñas. El oriundo de Villa del Carmen le tomó 19 carreras de ventaja al salteño Luis Alberto Cáceres Aranda que ve como su colega se le despega en el primer mes del segundo semestre del año. Completa la trifecta el coloniense Yair Pereira que viene cumpliendo una magnífica temporada, lleva, al cabo de 56 reuniones disputadas, 36 podios, 5 mas que Julio César Méndez.

Entre cuidadores, el norteño Antonio Cintra corre con el triunfo asegurado con 62 victorias a la fecha seguido por Jorge Avelino Piriz con 30 y Eber Ilaria con 26.

Entre caballerizas, el Phillipson acumula 29 podios seguido por el Oro Negro con 14 y el Haras Los Seis con 10.

En Las Piedras, Lazo también es líder con 24, lo siguen César Ibañez y Pablo Rodríguez con 16, a nivel de colores, es líder, al igual que en Maroñas el Hs. Phillipson con 8 podios.