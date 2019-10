Se corren siete en Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

DESDE LA PELOUSE



Un jockey bien representado

Julio César Méndez

El melense puede tener una buena jornada de viernes, es guía de dos candidatos de la casa.



Pick 3 a tener en cuenta:

Pick 3 inicial 1/2/3

Carrera 1: 2-6

Carrera 2: 1-5

Carrera 3: 4-5-8



Jugada del viernes

Pick 3 con C/O:

$ 34,736.-

4ta: 6

5ta: 1-4

6ta: 3



Eje de apuestas especiales:

Cielos Abiertos

Para exóticas de la 2ª y eje de Pick 3 inicial.

Machiavello

Para inicio de Pick 3 con C/Over y exóticas de 4ª.

My Way

Eje de Pick 3 C/Over.

Ascot

Cierre de Doble y base de Trifecta de la última.