Se corre el Preakness y se vive en las agencias

Esta tarde se disputará la 144th Preakness Stakes en el Hipódromo Pimlico Race Course en la ciudad de Baltimore, Maryland, segunda gema de la Triple Corona Americana.

La distancia de la prueba se corre sobre 1900 metros.

En esta carrera se reparten premios por un valor de 1.5 millones de dólares. Se tomarán apuestas y podrá ser vista la competencia en los Books de simulcasting de Maroñas ubicados en Montevideo Shopping Center, 18 de Julio, Geant e Hipódromo Las Piedras, así como en la red de Agencias Hípicas de todo el País. La primera carrera de la jornada será a la hora 11:30, la Preakness.

Se correrá 19:48hs y los books de las salas de Montevideo Shopping y El Día abrirán a las 11:00 hs.

Serán de la partida, War of Will, Bourbon War, Warrios Charge, Improbable, Owendale, Market Wing, Alwaysmining, Signalman, Bodexpress, Everfast, Laughing Fox, Anothertwistafate y Win Win Win. No estarán en las gateras de la segunda gema, ni el ganador del Derby de Kentucky, Country House ni el que llegó primero a la meta y fue distanciado, Maximun Securiy.