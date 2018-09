Se corre el Jockey Club

La segunda gema de la Triple Corona marca el inicio, este domingo, de la lides estelares en Maroñas. El Gran Premio Jockey Club URU G1 tuvo una sensible baja, el ganador de la pasada Polla Great Spirit que salió positivo de Hidroxy- Xylazine lo cual determinó que el descendiente de Drosselmeyer no ocupe gateras el próximo domingo. La ausencia de Great Spirit le da a sus mas inmediatos perseguidores el pasado 2 de septiembre un abanico de chances y abre la carrera de una manera que no estaba prevista.



1A. Sinabung. J. Jorge. En la Polla fue un muy buen ladero de Great Spirit, movió los relojes para llegar lejos. No lo vemos. 7

2. The Broad. J. M. Silva. Ha sido el defensor del “9 de Julio” firme animadores de los clásicos de la actual generación. Llegó cuarto en la Polla, es rival a tener en cuenta. 9

3. Thalasso. C. Vigil. Deslumbró en la condicional para ganarse adeptos en la Polla donde, no tuvo una buena suelta. El defensor de “El Caverna” es chance de primer orden en la carrera. 10

4. Aero Trem. J. C. Méndez. Fue tercero en el Ensayo y escolta en la Polla. Pasará a ser el ganador luego de los análisis en Francia y a ser el único con chance de Triple Corona. Define seguro. 10

5. Duro de Matar. W. Maciel. Supo liderar la generación, se lució en el “Ensayo” para caer al quinto puesto en la Polla, va por su revancha y por el liderazgo. Candidato. 10

6. Molequi Felipe. C. Villarreal. Llega a la brega tras buen triunfo en la de condición. Carrera brava. 7

7. Farruco Law. C. Bueno. Llegó lejos en Ensayo y Polla, tiene que mejorar. 7



Conferencia.

Autoridades de HRU dieron detalles del gran fin de semana que se avecina, el viernes inicia a las 16:00 con un remate de servicios, en Melo, el sábado otro remate de servicios, el domingo a las 12:00 almuerzo y pago de incentivos a los haras, a las 14:00 conferencia de prensa con Ricardo y Falero. Los eventos tendrán temática española con gastronomía y espectáculos de música.





El Honor en césped es un atractivo para el burrero

Desde hace mas de 120 años que se disputa el Gran Premio de Honor en Maroñas. Pasó por diferentes distancias, 3500, 3000, 2800, para esta oportunidad un clásico que marca a la fantástica historia de nuestro turf tiene dos grandes cambios. El primero y mas significativa es que se disputará en la nueva pista de césped, la segunda es que pasa a disputarse sobre 2400 metros.

Los nombres de Obtain, Tajo, Rinconete, Compadre, Relento y Necessaire sobre volarán el viejo circo de Ituzaingo cuando suene la campana de una nueva edición del que fue, en otrora la “Copa de Oro”.



El Selección corona a la mejor de la temporada

Todos los ojos, de los fotógrafos, camarógrafos y periodistas y del público asistente se centraran este domingo a las 18:55 sobre la ganadora del Gran Premio Selección URU G1 Copa 100 años de El País que largará desde el boquerón de los 2000 a las 18:50 horas. Serán trece las ejemplares que irán en pos de la corona con variedad de chances. La ausencia de Electrónica movió a varios buscar una gatera en pos de un triunfo. Desde perdedoras, ganadoras de condicionales, clásicas y una invicta le darán marco a una carrera que tiene su historia propia en Maroñas.