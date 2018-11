Se corre para la historia

No será una carrera más. El Gran Premio Nacional (G1) definirá qué producto nacido en 2015 es el mejor. Once potrillos y dos potrancas irán por la victoria en los muy exigentes 2500 metros de la prueba que cierra el proceso selectivo.



Si todo esto no bastara para que sea una carrera especial, esta lo será aun más porque Aero Trem tiene la chance de convertirse en Triple Coronado. El potrillo que está bajo el cuidado de Luiz Cintra tratará de convertirse en el vigesimotercer Triple Coronado en la historia de Maroñas y en el tercero desde la reapertura. Tiene como principal escollo el retorno de Great Spirit. El del stud Bosco Rios ganó la Polla, pero fue descalificado y tras perderse por la sanción el Jockey Club, retorna con intenciones de ser el ganador. Ambos potrillos brasileños prometen una gran batalla con dos látigos de excepción en sus lomos como son Julio César Méndez y Luis Cáceres. Pero en ellos no se terminan las chances. Thalasso corre todas bien y es más que una sorpresa.



Negrone llega por el camino alternativo: ganó Criadores Nacionales y Carlos Reyles y buscará seguir en racha. Duro de Matar ha sido figura todo el proceso y quiere terminar con una buena actuación. Promesa de gran carrera.