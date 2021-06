Las coronas de Baby Cracks de los 2018 están prontas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ausencia de propietarios y de público en general se notará en el principal escenario hípico de nuestro país en la jornada que se coronan los baby cracks de la generación 2018. Es que ganar la de perdedores, la de ganadores, un especial o un clásico tienen el mismo sabor para el propietario. Si a eso le agregamos que la ganadora del Criterium G2 y que el ganador del Criterium URU G2 pasan a engrosar la larga lista de baby cracks de nuestro Maroñas, ambas carerras tiene un aditivo extra.



A ello se le suma que nuestro Maroñas cumple 18 años de su reapertura y se corre el cortometraje que hace acuerdo a esa fecha en que el histórico escenario hípico del barrio de Ituzaingó volvió a latir tras largos años de ostracismo. Fueron siete largos años en que el Jerárquico no albergó carreras y susbsitió por muchos que en aquel entonces lucharon por el regreso de este Maroñas que hoy, pese a la pandemia, entrega carreras y tiene su reconcimiento a nivel internacional.



El Criterium de ellas, de grado dos, tendrá a Nopayaa Naa a su máxima figura y la gran candidata a quedarse con el título de mejor dos años del primer semestre. La hija de Trinniberg llega de mostrar supremacía en el Juvenille Fillies, momento en que derrotó a Warm Punch con autoridad. Salió en parciales de vértigo y remató la carrera con aires de campeona. Va por nuevo triunfo y reconfirmar su número uno.



Tanto Warm Puch como Dama de Ferro son enemigas a temer. La del Guara del Sur mostró cualidades de nivel en césped. Si repite en arena es más que brava. No se decartan a Flor de Rocío y Sonho de Bronze.



Acto seguido se corre el Criterium de ellos, un URU G2 que tiene a 15 postulantes a la victoria, con variedad de chances al podio. No alista el campeón Pingo; sí sus dos inmediatos perseguidores del Juvenile, Alan Music y Nardone, que se queda con el voto. No defraudó a los suyos en el Juvenile y su lugar de largada dejará al del Paso Tronar moverse con comodidad en gran parte de la prueba. Va por su consagración al igual que su compañero de techo Candymike y al invicto Prelude Rye que serán animales a considerar al momento de la definición. El del Lucía y Matías es ganador en el canario y en Maroñas; salta a lides estelares con serias aspiraciones. El Señor Candy ganó, por lo que el jockey se propuso en la de perdedores. Sus movimientos en la mañana anuncian que será animador de la prueba.



Qué decir de Alan Music, Nocello, Perfect Love, la yunta del Phllipson y Sr. Pumba. Que todos tienen en su mira la primera chapa del semáforo y estampar su nombre en la rica historia del turf nacional.



En la previa, a las 17:30 sobre el kilómetro, se corre el Reapertura en donde el ganador del Sprint, Draco, da revancha a sus vencidos Ilustre Posse y Sócrates.

