Se corona la mejor en el Selección

Serán trece las potrancas que chocarán fuerzas en el Gran Premio Selección URU G1 hoy a las 18:50 en Maroñas. La ganadora se consagrará como la mejor potranca de la generación 2015.



Llega a la justa la norteña Flora Gambo’a con méritos como para posar en el podio de los ganadores. Ganadora del clásico Domingo Torterollo el pasado 1° de julio, no tuvo una buena perfomance en el Producción Nacional que se adjudicó La Marea sobre Kamba Cua. La defensora de las centenarias sedas del “Aurora” se rehabilitó de muy buena forma al ser escolta de Electrónica, la gran ausente de la carrera, en la Polla de Potrancas descontando de 200 al disco para llegar al cuerpo de la hija de Texas Fever. De repetir tal actuación y no tener problema sanitario alguno, es la pupila de Santesteban la candidata a la chapa más alta del marcador. Tendrá, al cabo de los dos kilómetros, enemigas de fuste.



Tuvo Imennsa Vendetta problemas de tránsito en el clásico Sarandi, arribó tercera de Electrónica a seis largos y medio. Pintó para más la del “Gaeta”, puede ser hoy su gran día con la monta de W. Leal.



Perfumada llega a la carrera en calidad de invicta tras ganar en Las Piedras y Maroñas, puede ser la sorpresa. La Marea, la yunta de Saenz, Iole y Gucci Girl no son descartes.