Por la corona de Enjoy

La victoria de Inalcanzada el pasado domingo en el clásico Gran Bretaña G3 pone a la British Medium en la misma línea que Rainha Pioneira y con misma mira: los 19 triunfos en Maroñas de la fabulosa Enjoy y se suman a Sub Princess que tiene 17 podios en Maroñas.



Son las pupilas de Sergio Dorneles, Ricardo Colombo y Jorge Avelino Píriz los únicos ejemplares pura sangre que le pueden dar caza a la defensora del Última Hora en cuanto a triunfos en el Jerárquico se refiere. Antes de llegar al número de la Fund of Funds, deberán sortear a varios cracks que a la fecha llevan más triunfos que las mencionadas.



La envidiable campaña de Enjoy nos muestra 30 entradas a pista con 19 triunfos, 17 de ellos clásicos y 13 consecutivos, algo que Rainha Pioneira podría alcanzar; lleva ocho al hilo. Ahora, tanto Inalcanzada como la del Hs. Belmont tienen 15 triunfos en su haber y están sólo a cuatro de Enjoy. A nivel clásico están más alejadas y aparece como difícil de darle alcance. La British Medium lleva 12 y la de Colombo tiene 10.



Inalcanzada corrió 27 y ganó 13 con Germán Díaz (1), Julio César Méndez (13) y Héctor Lazo (1), mientras que la Pioneering entró a la pista en 28 ocasiones logrando misma cantidad de victorias: nueve con Lazo y seis con Cáceres, con quien no conoce la derrota.



Mientras tanto, Sub Princess, con 44 corridas, acumula 17 triunfos, 11 de ellos de corte estelar con una particularidad que será difícil de empardar: presenta un triunfo al menos (en Maroñas o Las Piedras) de los dos a los siete años. Le falta solo ganar una con ocho y le quedan dos meses y medio para lograrlo. A los 17 de Maroñas, la defensora del Fair Play le suma tres fotos en el limítrofe.



Con cinco años a cuestas la nacida en el San Miguel Queguay, seis la criada en el Belmont y ocho la Subordination tendrán en los próximos meses la gran oportunidad de poder llegar a los números de la gran Enjoy, que también suma dos triunfos en Las Piedras.



Si bien las tres yeguas nombradas son las que están en actividad y son amenaza para la criada en el Última Hora, varios son los ejemplares que desde la reapertura de Maroñas han logrado números superlativos.



Con 18 victorias asoma el guapo de Stone, con 12 condicionales y seis estelares con guía de Víctor Martínez (15) y Waldemar Maciel (3).



Con 17 figura la nombrada Sub Princess (una con Jorge L. Píriz, una con Juan Núñez y 15 con Federico Píriz) y con una menos, 16 victorias, la fantástica Financial Aid y el velocista El Danzarín, ambos con excelentes números. Con 15 aparte de las nombradas aparecen Super Cat y Homily y con 14 Relento, Fitzgerald y Folder, cada uno con su propio medallero.



Detrás de las 19 de Enjoy van tres. La historia continúa.