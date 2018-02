Se consagró La Entusiasta

La Entusiasta se consagró como la mejor potranca de Las Piedras al ganar de forma corta pero neta el Gran Premio Selección sobre Esa Guerrera que fue su escolta a 3/4 de cuerpo.



La defensora de las sedas “Don Pichón” contó con hábil conducción de Damián de Arrascaeta que conoce al dedillo a la descendiente de Honour and Glory “la potranca tiene buen futuro, aún le falta, fui a buscar la carrera en los 700. Ganó bien y me dejó muy contento” declaró el jockey luego de la competencia.



La Entusiasta, pre - anotada en el Longines Cup, Clásico Diana G3 demostró buenas cualidades para medio fondo y bien puede enfrentar a las mejores en la prueba que reparte 77 mil dólares en premios el próximo 11 de marzo.



Es la nacida en el haras “Viejo Molino” la Crack pedrense de esta generación.



Desde albores de competencia Non Tein fue en busca de la delantera, recorridos doscientos metros, Flash un Milagro quedó como escolta, detrás se agruparon La Zorrilla, La Entusiasta. Esa Guerrera y en la zaga Stelatoa.



Al pasar el disco por vez primera, la pupila de la familia Marrero enseñaba el camino, a sus grupas, por flanco interno quedaba Flash un Milagro seguidas en conjunto por La Entusiasta, La Zorrilla y Esa Guerrera. En plena recta paralela a Camino América, las posiciones no variaron, en la bajada pedrense, de Arrascaeta mueve y va en busca de las punteras, iguala a Non Tein antes de entrar a la recta y le toma ventajas a Flash un Milagro.



En los 250 la defensora del “Don Pichón” corría con el triunfo asegurado, Esa Guerrera descontó, fue escolta, al cuerpo llegó tercera La Zorrilla dejando a varios a Stelatoa, Flash un Milagro y Non Tein.



La ganadora detuvo los relojes en 2´10”20 para recorrer el difícil trazado del circo canario.