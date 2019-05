La Concordia, al ring con los nacidos en 2017

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Esta noche, a partir de las 19:00 horas el haras La Concordia pone a disposición de clientes su generación 2017 compuesta por 22 productos.



El establecimiento de Melilla llega al ring con descendientes de A Little Warm, Agnes Gold, Brooklyn Boy, First American, Fund of Funds, Ioya Bigtime, Midas Touch, Pioonering, Posse, Trinniberg y Violence.



Dentro de las madres de la cabaña, se destacan hijas de Hennesy, Decisive, Ritz, Olmodavor, Public Purse, Wild Event, Orpen, Sir Cat, Roi Normand, Mutakddim, Thunder Gulch, Our Emblem, Redattore, Golden Voyager, Shy Tom, Yagli, Dancer Man y Crimson Tide.



Los productos nacidos en nuestro país se encuentran inscriptos en la Serie Campeones y los hijos de los padrillos nominados, en la Breeders Cup.



Los padrillos han enviado a pistas animales ganadores clásicos en la primera generación de Ioya Bigtime, Negrone ganó el Criadores Nacionales y Carlos Reyles mas los ganadores Laixa Moon, Amén, Ioya Uno y Start Time; de su segunda generación tiene inscriptos a varios de sus hijos en los clásicos de la Serie Campeones.



Brooklyn Boy es padre del tordillo estelar Decisivo Boy, Loca Manía, Gamo, etc, Trinniberg, radicado este año en Uruguay fue ganador de la estadística de padrillos en New York en 2017 y padre de ganadores clásicos.



A Little Warm es padre de los clásicos Princier y Santificada. Agnes Gold es vástago de animales de renombre en Brasil. De First American se han destacado aquí en Uruguay First Thing y Ancona, mientras que Fund of Funds es padre de la crack Lady Fund. Remata Oribe y financia Primelux