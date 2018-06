La Concordia prepara su remate

Desde el próximo martes al mediodía, los 24 productos del haras La Concordia estarán alojados en el Tattersall de Maroñas para, ser exhibidos en cada uno de los mediodías de martes. miércoles y jueves y entrar al ring de ventas el mismo jueves a las 19:00 horas.



Llegan a consideración de los asistentes y futuros compradores descendientes de Amigoni, Brooklyn Boy, Drosselmeyer, First American, Forestry, Fund of Funds, Ioya Bigtime, Pioneering, Posse, Public Purse, Redattore, Salto y Violence en muy interesante lote.



Dentro de la líneas maternas, figuran hijas de Roi Normand, Nedawi, Ghadeer, Russian Blue, Ixal, Fund of Funds, Golden Voyager, Put it Back, Burooj, Seeking Daylight, Orpen, Redattore, Olmodavor, Shy Tom, Elusive Quality, Wild Event, Mogador, Decisive, Public Purse, Hard Buck ¡y Mutakddim.



Se destacan hermanos y medios hermanos de; El Conde Juan, Jhonny Boy, El Prodigo, Jordinal, Lady Fund (Crack de su generación), Lady Jones, Lady Cat, Amor Amora, etc.



El novel padrillo residente en el haras, Ioya Bigtime es líder en su categoría de primera generación, cinco de sus hijos ya han ganado de 12 que debutaron y ostenta el cuarto lugar por sumas ganadas en la estadística general de padrillos de los nacidos en 2015.