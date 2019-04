Un Comparación con foco en los potrillos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

L a carrera servirá para medir a tres representantes de la generación nacida en 2015 con tres mayores y en lo previo sacan ventaja los más jóvenes ya que en el lote están los dos potrillos más destacados del proceso generacional en esta pista.



Encabeza preferencias el ganador del Gran Premio Nacional Bobby Q. En el proceso le tocó ser tercero en el Jockey Club pero luego se tomó revancha en el Nacional para consagrarse como el mejor potrillo de Las Piedras. Luis Cáceres le dio una brillante conducción para doblegar a Duro de Matar y dejarlo sin la Triple Corona. Fue una gran carrera y es momento de volver a medir fuerzas.



Justamente es Duro de Matar su gran enemigo, potrillo ganador de siete carreras y gran participante durante toda la temporada tanto en Maroñas como en el limítrofe. Tras ganar Polla y Jockey Club sucumbió en una distancia que no era la ideal, en 2000 metros sus chances se potencian y le plantará durísima lucha a nuestro favorito.



La trifecta la cierra el otro nacido en 2015 y es más que una sorpresa. Hablamos de Negrone quien tiene como mayor logro estar muy cerca de ganar el Gran Premio Nacional (G1) en Maroñas. Tras aquella ajustada derrota ante First Thing corrió los cotejos mas importantes del calendario, si bien nunca desentonó recién volvió al marcador al ser quinto en el Municipal (G2). Vuelve a correr en Las Piedras de la mano del clan Guedes, especialistas en esta pista y los puede hacer pasar un mal rato a sus rivales.



Pretor Do Sul encabeza a los mayores, viene levantando en sus producciones y pareciéndose al de sus mejores horas, en una pista que siempre le ha caído bien puede meterse en la pelea ante los más jóvenes. Vuelve al ruedo Descocado, el mimado del stud Patria Blanca que sabe de grandes éxitos en su dilatada campaña. No corre desde Diciembre y no gana hace un año cuando se llevó Campeones Classic. Le tachamos las últimas, si corre parecido a lo que supo estará en la definición. Ganador de nueve en 28 incluidos seis clásicos esta será su primera vez fuera de Maroñas. Cierra el veterano de mil batallas Fenomeno que a los siete años y con 83 carreras a cuestas sigue en la pelea, aunque es muy rendidor y ha dado varias sorpresas este lote parece quedarle demasiado arriba en el nivel.