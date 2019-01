Comenzó la cuenta regresiva hacia el Mitin

Con el nerviosismo de cada sorteo, con la adrenalina bien alta y con un salón que respiraba turf, se realizó en el Gran Maroñas el sorteo de gateras de los cuatro grandes premios a disputarse el próximo 6 de enero en el hipódromo nacional de Maroñas.



Con los grandes premios José Pedro Ramírez G1, Copa El País y el Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1, Copa UCM a gatera llena con tres y seis suplentes respectivamente se comenzó a vivir la gran fiesta del turf. Serán compañía, como todos los años, el Gran Premio Pedro Piñeyrúa URU G1, Copa Microsules, que tendrá a trece animales en gateras y al Maroñas URU G2, Copa Ottonello, donde diez flyers irán en pos de la victoria.



Justamente con el kilómetro se abrió el sorteo, irán del uno al diez respectivamente Enjoy, Sub Princess, Habile Bobby, Meu Bahiano, Holy Legal, Humo Blanco, The Dancer, Fast Night y Dog Valiente que larga por andarivel externo. El teletimer vibrará de gateras al disco, si la cancha da tiempos, será Eliot Ness quien deberá aguardar si logran finalmente batir el récord de distancia.



En la milla del Piñeyrúa, el orden de partida es el siguiente, de empalizada hacia carril externo: Loved by Rose, Pushkin, Mango Jangle, Decisivo Boy, Magic Jones, Almoradi, Aero Trem, Gauche, Hat Dolar, Fitzgerald, Sinabung, Olimpo Royal y Jaffar.



Luego llegó el turno de ellas que irán por la corona de mejor fondista local en prueba con dos kilómetros a recorrer que será la última prueba estelar de la gran jornada, la carrera 20 de 21.



Por orden de cajones largan Carina First, Linda Lee, Playera, Wild Vip, Cibeles, La Biri, Hastquina, Asiatic Heidy, Flora Gambo´a, Fustic, Bamba y Bamba, La Mansa Nistel, Stelatoa y Reportatty quedando de suplentes Zadora Heights, South Pacific, Mega Estrela, Flash mas Querida, Kamba Cua, Ketchup Ride.



El cierre fue con la edición 121 de nuestro Ramírez, por orden de salida de bolilla fueron eligiendo de la siguiente forma sus entrenadores: Chimango (16), Legion Cat (10), Cerro Largo (6), Ben Hur (1), First Thing (2), Negrone (12), Lo Felipe (3), Olympic Harvard (15), Oggigiorno (14), Mundanal (4), Pretor do Sul (5), El Abanderado (7), Ilustre Senador (8), Great Spirit (13), Don Carrasco (11) y por último Monje Negro (9).



Son suplentes, por orden de puntajes Rómulo, Nedway y Olympic Husband.



Las gateras están adjudicadas, los visitantes están en viaje, los nuestros se preparan, el Mitin de Reyes se acerca para alegría de todo un país.



A diez días, sólo falta que algunos realicen sus partidas finales, a tempranas horas de hoy, Pablo Falero se hará presente en la mañana de vareo para subir a Monje Negro, Playera y Hat Dolar, las tres montas que le fueron confiadas para lo que será su ultimo Mitin de Reyes.



Se informa también por parte de las hueste del Ximena P que el jockey Wilson Moreyra llega el 2 de enero para conocer a los suyos. Cuenta regresiva. Se late el Ramírez en Ituzaingó.