Cloyan continúa en pleno ascenso

C on autoridad se impuso nuevamente el prometedor hijo de Heliostatic. Tras ganar hace tres semanas el handicap especial Mercosur repitió este domingo la receta y en idéntica categoría de carrera pero sobre 100 metros más se llevó un nuevo impacto. Como aquel 24 de marzo su escolta fue Sub Manner.



La carrera lo tuvo todo el tiempo como protagonista, Héctor Fabián Lazo sabía con el caballo que contaba y se lo hizo sentir a sus rivales. No dio ni pidió tregua y marcó desde el vamos diferencias. En plena recta se le arrimaron pero cuando su piloto lo exigió los despidió con lujoso accionar.



No fue récord pero estuvo muy cerca, Cloyan marcó 1.15.09 para los 1300 metros y quedó solo a 9 centésimas del registro de Storm Ultralight conseguido hace exactamente una década.



Con el potrillo criado en la Argentina por el Santa María de Araras vuelven a lucirse los colores del stud La Aguada, quienes irán en breve por su retorno al triunfo clásico de la mano des este excelente ejemplar.



Cloyan sumó su cuarto impacto en seis presentaciones y el tercero de forma consecutiva al dejar a un cuerpo y tres cuartos a Sub Manner. El Cantante y Mango Jangle completaron el marcador rentado.



Al ganador lo presentó Danilo Sánchez y lo guió el líder de la estadística Héctor Lazo. El jockey nacido en Villa Del Carmen vive un momento excepcional. Tras quedarse con todo en 2018 va rumbo a repetir en ambas estadísticas. Ya ganó 29 carreras en Maroñas y 13 en Las Piedras y es el jinete de referencia en ambos