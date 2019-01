El Clausura fue para Kravitz Lenny

Con el triunfo de Kravitz Lenny en el clásico Clausura se cerró el año calendario en el hipódromo de Maroñas. El descendiente de First American derrotó en apasionante final al triple coronado Card Day por el pescuezo en un virtual mano a mano de 400 a la raya.



El pupilo de la familia San Martín viene en franco ascenso tras lograr dos victorias al hilo en pruebas de condición. Tras derrotar a Mastro Boy en la de ganadores de una, al mes dejó sin asunto a Regal Achilles entre ganadores de una y dos, ambas pruebas en césped.



En la víspera, en arena, el defensor de las sedas “3 de enero” volvió a mostrar su valía frente a rivales de fuste, en 2´02”36 se alzó con el último clásico del año dejando bien en claro que será de suma utilidad para su ecurie. Con un calendario clásico que tiene, en 2019, buena cantidad de estelares en verde, puede resultar el del Haras Cuatro Piedras un elemento a tener muy en cuenta.



Contó el ganador con una muy buena conducción de Héctor Fabián Lazo que, con este triunfo, colocó la cereza arriba de la torta de festejo de la estadística de jockeys del presente año cortando tres años de liderazgo del salteño Luis Alberto Cáceres.



Ahora si, en Villa del Carmen en Durazno podrán organizar la “caravana de la victoria” para con su hijo prodigo.



Apenas abiertos los partidores mecánicos ubicados en el boquerón de los 2000, varios fueron en busca de la vanguardia, Il Corriere y Card Day fueron los que, antes de llegar al primer codo de la milla comandaban la contienda, cerca quedaban Carolus V, Kravitz Lenny y Poseidon Inc con Robinson Crusoe y El Poderoso en puestos secundarios.



En plena recta opuesta, los punteros tomaron pequeñas ventajas sobre el compacto lote, Kravitz Lenny quedaba, por andarivel externo en un expectante cuarto lugar a unos cuatro cuerpos de los punteros.



Al girar la curva fue todo para Kravitz Lenny y Card Day que nos regalaron una hermosa recta de lucha hasta la sentencia donde prevaleció el First American por escaso margen. Fue tercero a varios Rock Serrano desplazando al último puesto rentado a Poseidon Inc, 5º llegó El Viejo Grata.