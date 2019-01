Con el Clausura se cierra año calendario

El clásico Clausura, a disputarse en Maroñas hoy a las 20:00 horas, da cierre a la actividad del 2018 en el escenario de Ituzaingo para dar inicio a la vigilia de un nuevo Gran Premio Ramírez.



A la vieja ultranza, el clásico está ubicado en 11er lugar para dar cierre a la reunión 95 del presente año. Son 14 los posibles participantes que se darán cita en el boquerón de los 2000 para recorrer la distancia estipulada. El handicap le da la chance al tres años Kravitz Lenny de enfrentar a viejos animadores de estas lides recibiendo kilos de animales de vasta trayectoria.



El defensor del 3 de enero viene de tres buenas victorias, en césped y un puesto de escolta en su categoría. El pupilo de San Martín será conducido por Héctor Fabián Lazo que buscará coronar su excelente año y primera estadística en su rubro con un podio.



Tiene, el First American rivales de cuidado, Focal Point, pre inscripto en el Ramírez que no ratificó llega a la competencia tras derrotar a Gauche en carrera sobre misma distancia a recorrer en la tarde, noche de hoy. Robinson Crusoe, Viejo Grata, Card Day, nombres a tener en cuenta.



El jockey mejor representado

Héctor Lazo

El ganador de la estadística de jockeys 2018 puede brillar al cierre del año para festejar el logro



Indicados a tener en cuenta en pick 3:

Pick 3 Carry Over

Pozo Ac.: $ 20,015

Carrera 8ª: 6-7-8-9

Carrera 9ª: 2-3-13

Carrera 10ª: 1-9



Para estudio:

Doble Final:

1 (10ª)

Todos (11ª)



Cuatrifecta 11ª:

1-3-4-7-10-11-12



Eje de apuestas especiales:

Centelleante

Para Pick 3 iniciales y eje de exacta y trifecta c/pozo

Catband

Para Pick 3, Doble Final y exóticas de la décima.



Un lance a cuatro cifras

Saltatrix

La defensora de El Orden puede cerrar año de fiesta!