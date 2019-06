Classic de El Abanderado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Serie cumplió con creces, los siete clásicos de Campeones tuvieron emoción, entregaron, cada una de las carreras entre finales no apto para cardíacos, regresos al podio de elementos de nivel y confirmaciones de otros en su categoría.



Damián de Arrascaeta le confesó a Ovacion Turf que a su conducido lo habían movido en la semana para que no notara la disminución de distancia que acostumbra a recorrer. Y bueno, del dicho al hecho no hubo un trecho, el nacido en el Don Juca, defendiendo las sedas de El Negro vino mas cerca que de costumbre dejando a Pretor do Sul mover acciones junto a Descocado con un Don Carrasco cerca de ambos y con El Abanderado a unos cuatro cuerpos del conducido por Everton Rodrigues. A partir de los últimos 1000, El Abanderado comenzó a mover y acercarse a los punteros, cuando entraron a la recta, Don Carrasco pasó a dominar las acciones mientras que, por flanco interno intentaba acortar Negrone y por fuera el descendiente de Capitano Corelli que en los 250 igualó a Don Carrasco, luchó con el Alcorano para ponerle dos cuerpos y cuarto en la sentencia en excelentes 2´00”71. Detrás de Don Carrasco llegaron, tercer Negrone cerrando chapas rentadas Wild Boy que relegó a Pretor do Sul al quinto puesto. Aplausos, copas y gloria viajaron a Caraguatá para festejar la prueba mas importante de la jornada de Campeones.



Mile. Con fina conducción de Raúl Silvera, el pedrense El Cantante se afianzó en lídes milleras para adjudicarse la prueba de césped en buenos 1´33”76 por varios cuerpos en la mejor actuación de su campaña. El defensor de “La Esponja” vino ubicado en mitad de lote mientras movían Catchmeifyoucan, Urso Maggiore, Don Cartucho y Grand Impacto. En plena recta se armó un gran abanico, amagó Breakout, por dentro se filtraba Intratable, por fuera Kattegat y como una exhalación El Cantante, que alcanzó y se fue rumbo al disco. Fue escolta Kattegat de valiente carrera, tercero Intratable a cuarto de cuerpo desplazando a Decisivo Boy al último puesto rentado, quintó fue El Poderoso.



Juvenile. Que final nos regalaron Es Fever y Alto Voltage en el Campeones Juvenile. Cuando el pupilo de la familia Martínez se mostraba como ganador de la prueba, el rigor de Federico Piriz mas el temple y la guapeza de Es Fever hicieron lo suyo para darle alcance al Ecclesiastic en el mismo disco para poner el hocico en fantásticos 1´22”77.



La carrera tuvo en Berraco, Laercio, Brujo de oro, Alto Voltage, Ajuste Fiscal, Bar Arocena y Cap Bon a los animales de avanzada. Cuando giraron el codo, varios fueron en busca de puestos de vanguardia, en los 350 Alto Voltage tomaba ventajas, Es Fever se dejaba ver mas afuera, Brujo de Oro no les quería perder pisada al igual que Ajuste Fiscal. De cien al disco, Es Fever le acortó ventajas para derrotar en el mismo espejo a un mas que digno rival. Llegó en tercer lugar Brujo de Oro a cuatro cuerpos dejando cuarto a Ajuste Fiscal a dos y un cuarto, cerró marcador El Curato a medio cuerpo.



Distaff. Y volvió La Mansa, tras dos caídas después de ganar el 6 de enero, La Mansa Nistel se adjudicó el Campeones Distaff al derrotar por cuerpo y cuarto a Lady Leti en muy buenos 1´48”47 con atinada conducción de Federico Píriz. La del Imperio vino en mitad de lote mientras que Lolli Pop y Lady Leti acompañaban a varias que movían relojes en delantera. Cuando entraron en recta de tribunas, las pupilas de Juan González y Robert Sáenz daban ilusión a los suyos. En los 250 finales, por media cancha se notaron los colores solferino de la nacida en El Palmar que dominó para ganar de muy buena forma el Distaff, fue cuarta Lilly Spencer delante de Kurdistana.



Sprint. En una definición entre hermanos enteros, Poseidon Inc (Ecclesiastic y Pluralista) derrotó a Paleta Quemada por medio largo en 1´09”86, a misma distancia fue tercero Sub Manner dejando cuarto a Mileto.



Soy hijo de Pluralista

Es difícil sacar de perdedor a un SPC, mas difícil aún es poder ganar una carrera y un clásico. En un hecho, sin precedentes, en el Sprint, Poseidon Inc. derrotó a Paleta Quemada, ambos hijos de Pluralista, madre que reside en el haras Don Bebe. Su propietario, el “Toro” Rymer disfruta del triunfo de sus hijos siempre con una mano en alto en el podio. Festeje, Bebe, es su obra!





Nueva Generación y Rey de la Recta

Se disputaron, durante la jornada de Campeones las finales de la Nueva Generación y Rey de la recta.

Entre animales nacidos en 2017, el triunfo correspondió a Por una Cabeza (Ecclesiastic) que derrotó de forma clara a Don Pedro. El representante del San Félix bien demostró que puede competir en el Jerárquico en futuras presentaciones. En el Rey de la Recta fue ajustado triunfo de Invasive Grass (Bluegrass Cat) sobre Silver Glory en 32”48.

En jornada de Campeones, ambas carreras cumplieron su cometido demostrando que bien pueden tener un bis.