Clásicos parejos sobre el césped

Maroñas vive las horas previas a dos clásicos de elite, ya que, tanto Producción Nacional y Ensayo, ambos G3 visan gateras a la Triple Corona.



Producción Nacional. G3. 1500 metros 17:05



1. Lady Guapa, V. Leal. Fue escolta de Blossom. Sorpresa. 10



1A. Omerta, E. Rodrigues. Es invicta, ganó bien. Ojo. 8



2. One Drope, P. Rodríguez. La candidata, viene de las Piedras a ganar el G3. 10



3. Doña Corrupta, H. Lazo. Ganó de buena forma. 7



4. Victoriana, L. Cáceres. Bien puede definir. 8



5. Anahi, F. Guedes. Tiene una ganada, de cuidado. 7



6. Maravilla Fever, C. Méndez. Ha llegado lejos. 7



7. Flor Real, M. Tuccelli. Puede hacer chapa. 7



8. Blue Spark, Y. Pereira. Ojo en el césped con ella. 8



9. Flaming Star, J. Méndez. Otra que ganó en verde. 8



10. Que Felicidad, F. Piriz. Debe mejorar. 7



11. Rubia Carbonera, J. de Leivas. Invicta y clásica. 10



12. Mi Carabela, D. de Arrascaeta. Puede rehabiliatrse. 8







Ensayo. G3. 1500 metros 17:30



1. Miltitoplp, E. Acosta. Es mas que bravo, ganador dual. 9



2. Be Winner, F. Olivera. Debutó y ganó en grama, está para definir. 9



3. Pionero, E. Rodríguez. Inisnuó y no concretó. Ojo. 7



4. Ajuste Fiscal, H. Lazo. Viene de buena victoria en verde, para definir. 10



5. Homeu, E. Rodrigues. No es para descartar. 7



6. Laercio, N. Romero. Figura central de la carrera. 9



7. Filomeno, Y. Pereira. Bue n debut, ilusiona. 7



8. Alto Voltage, L. Cáceres. Es el candidato y rival a ganar. 10



9. Brujo de Oro, F. Guedes. No ha desentonado, no descartarlo. 9



10. Kingdon, J. E. Pérez. Vencedor del Lavalleja en grama, enemigo y pico. 10



11. Ocean King, M. Dávila. Lo veremos en punta. 7



12. Niño Audaz, P. Rodríguez. Le tienen buen concepto, puede estar en la conversa. 8



13. Hello-Goodbye, H. Eugui. Viene de buen logro. 7



14. General Bryan. V. Leal. Tras buen triunfo, no repitió. 7



Polla a la vista, carrerón!