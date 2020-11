Clásicos de media distancia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ya se conocen los detalles para lo que se viene en materia de turf. Tendremos cuatro jornadas de carreras, con actividad en Maroñas, Las Piedras y Florida con un total de 37 carreras.



El viernes Las Piedras ofrecerá nueve cotejos y tiene como prueba central la disputa del preferencial Julio Sosa sobre 1500 metros. Es una carrera en lo previo verdaderamente interesante ya que nuclea a muy buenos animales. Anotaron 14 de cuatro generaciones diferentes. La nomina la integran según la escala de pesos: Laurent (62),Negrone (60), Ben Hur (57), Lo Felipe (57), Es Fever (57), Einstein FT (55), Little Royal (55), Le Carrillon (52), Extra Fino (52), Incirable Halo (51), Bueno Ta (50), Quetzal (50) y el suplente Viejo Grata (52). Varios ganadores clásicos, caballos que pasan buen momento y otros que supieron brillar, una carrera mas que interesante.



Maroñas presentará 10 carreras cada día y la inicial del sábado es el clásico Argentina (L). La prueba que va sobre 1500 metros ha dado históricamente a ganadores que luego han sido activos participantes e incluso ganadores en el Gran Premio Pedro Piñeyrúa (Uru G1). Si bien son solo cinco los anotados la carrera presenta un nivel muy alto. Encabeza el lote New Honour, el pensionista de Antonio Luiz Cintra viene de dos victorias consecutivas por varios cuerpos siendo la última de ellas su primer triunfo clásico. Fue deslumbrante lo hecho por el hijo de Honour And Glory y de repetir dicha actuación quedará listo para ir a pelear por el triunfo en la prueba cumbre para los milleros. Su hermano Independent Honour lo escoltó y luego ganó entre ganadores de una, es su principal enemigo. En el lote también está el prometedor Blanc de Noirs, el corredor Fundador MT y el invicto Otrovski que dejó muy buena imagen en su única presentación.



También sobre los 1500 metros se disputará el clásico del domingo que será el Asamblea General Legislativa (L). Irá temprano, en este caso en el segundo lugar de la programación. Son ocho las potrancas en un lote que al menos en los papeles se muestra muy parejo. El mismo lo encabeza Tres Botas que viene de ganar su primer clásico en Las Piedras. Seis de las ocho son ganadores de una en Maroñas, la única que en la capital ganó dos es Leoparda Brava. Las ganadoras de una son Optimista PH, Missiadura, Mi Camorrera, Es Hechicera y Queen Louise al tiempo que completa el lote la perdedora Pacifica.



Caballos anotados, esta mañana se firman las montas y quedará todo listo para un nuevo fin de semana del deporte de los reyes.