Los clásicos Longines son la atracción dominical en el barrio de Ituzaingó

A falta de dos días para el Longines Gran Premio Latinoamericano G1, y del Longines Cup clásico Diana G3, los profesionales de los ejemplares extranjeros se presentaron ante la prensa acreditada y autoridades locales a fin de realizar una conferencia y presentar oficialmente a los caballos y yeguas que tomaran parte del Mitin internacional del domingo 11 de marzo en el Hipódromo de Maroñas.



La mesa recibió en tandas a los profesionales de cada uno de los países y por carrera, Juan Etchechoury, cuidador de Calcatore, expresó que “nuestro caballo tiene mucha clase, tiene cuatro años y ya está medio hecho, llega bien a la carrera. No extrañó mucho, se está adaptando ya que los primeros días estaba un poco perdido. No tuvimos la suerte de largar afuera, por ello tuve que cambiar cómo venir en el desarrollo. Hoy estamos estudiando de cómo venir en carrera. Será una competencia en la que no vendrán dormidos los de adelante; hay dos caballos que son punteros que van a mover la carrera”.



En la previa a la conferencia, Julio César Méndez nos dio su impresión del Longines Gran Premio Latinoamericano: “A Olympic Harvard se le ve bien, ha corrido en Uruguay sólo una carrera en Las Piedras donde no le favorece ya que el caballo es atropellador y la recta es muy corta. En el Latino, por la modalidad que tiene de correr, creo va a cumplir una muy buena carrera. Si me dan libertad para correrlo, el dicho mío es ‘correr bien lejos para llegar bien cerca’”.



Méndez también tiene monta en el Longines Cup, clásico Diana G3. Es el jockey de la favorita Sexy Reasons. “Con las locales ha sido la mejor yegua del año pasado y de este, pero ahora se habla muy bien de la yegua peruana (Ikaya). Justamente vi videos de ella, sale a correr desde el vamos, por ello vamos a tratar de modificar la estrategia. Quizás alguna uruguaya puede pelearle la punta y nosotros sacar provecho de ello”.



Jorge Firpo no escatimó elogios hacia su pupilo Fitzgerald: “el caballo llega muy bien, este año clasificamos a dos ejemplares para este Latino, tuvimos la desgracia con Gandhi di Job que de haber corrido les digo que la carrera quedaba aquí, sin dudas”.



A 24 horas del Longines Gran Premio Latinoamericano G1, los doce caballos están prontos esperando las 19:20 horas, horario estipulado para la largada de la carrera que concita interés en el planeta turf. La presencia de comunicadores de varias partes del mundo hacen de Maroñas el eje del turf a nivel mundial.



Durante la conferencia, cada una de las delegaciones realizaron excelentes comentarios en cuanto al trato por parte de Maroñas hacia caballos, profesionales, etc.



Vale el reconocimiento. La localía es valida solo en la cancha. Aguardamos por los celestes.