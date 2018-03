Clásicos Longines fueron al bolillero

Con 16 carreras, seis de ellas clásicas, quedó conformado el mega programa del próximo que incluye el Longines Cup, clásico Diana, G3 para yeguas sobre la milla y una bolsa de 78 mil dólares y el tan esperado Longines Gran Premio Latinoamericano, G1 sobre 2000 metros, en arena con doce postulantes al éxito, cuatro representantes peruanos, tres uruguayos, tres argentinos y dos brasileños en una carrera que acapara la atención del orbe turf.



En el segundo piso del Palco Oficial del Hipódromo de Maroñas se realizó el característico sorteo de gateras de los dos clásicos auspiciados por Longines. En el Diana, por orden de salida de bolilla, eligieron su cajón de partida, In Salute (9), Sexy Reasons (12), Amada Alada (15), La Nube (8), La Mansa Nistel (3), Friends of Gold (10), Unbridled Dancer (13), Ikaya (7), La Entusiasta (11), Playera (14), Falsaria (6), Explicacion (5), Reportatty (1), Jilly Bean (4) y Cibeles (2). La participante Fresia no será de la partida.



Acto seguido se realizó el sorteo del Latino, los peruanos saltaron en avanzada ya que las primeras tres bolillas fueron de los ejemplares que representarán al turf incaico, En Entrerriano (7), Barbon (5) y Dixie Wave (8), luego llegó el turno de los pupilos de Luiz Cintra, Don Carrasco (12) y Olympic Harvard (11). Acto seguido salió la bolilla del cuarto peruano, Kodiak Boy (6), en turno blanquiceleste Areco For Sale (10) y Roman Rosso (9) buscaron gateras exteriores.



El Abanderado (4) y Leao de Prata (2) no tuvieron chance ya que solo quedaban gateras interiores, los dos últimos en elegir fueron Calcolatore (3) y Fitzgerald (1).



Luego de seleccionadas las gateras, los profesionales presentes dialogaron con la prensa, los que presentan en el Latino, posaron con la copa instituida por los organizadores para el ganador.



La reunión de domingo da inicio con dos clásicos sobre 12 cuadras para productos de la actual generación, abre el Alvaro Vargas para ellos, son cuatro en pos de la victoria, Kurenai, Castle King, Duro de Matar y Voy Contigo. El Eduardo Pons tiene seis postulantes al éxito, Linda Glory, Amor Amora, Electrónica, Piscueta Veloz, Boarding Road e Illy.



El Guillermo Young, como era de esperar, sobre césped y en la milla es a gatera completa, anotaron; Blue Dream, Glorious Flag, Focal Point, Riki, Bage in Concert, Dare to be There, Nedway, Calaf, Fifth Day, El Conde JUan, Maraton, Almirante, Benizi, Fenómeno, The Buteler y Afilado, quedaron como suplentes, Smash, Smart Boy y Suzuki.



En décimo cuarto término de la gran jornada se disputa el Gran Premio General Artigas sobre milla y media, alistarán en partidores Coldplay, Monje Negro, Legion Cat, Romulo, Babyku, Einstein FT, Oggigiorno, Chimango e Isaac Newton en contienda que despierta el interés de muchos.



La mesa esta servida, Latino, Longines Cup, Artigas, Young en el césped, premio a la elegancia, foodtrucks y mas.



Domingo de fiesta en Ituzaingo.



No me dejaron elegir, me gusta, desde cuando corría de 770 a 3500 largar en el uno. Aquí no podes especular, hay que correrla. El caballo anda bien” Jorge Firpo



A los dos caballos les gusta correr mas cómodos, por eso elegí afuera, quedan libres de tropiezos. Creo que van a salir fuerte y eso nos favorece” Luiz Cintra.



Por suerte dio para elegir, elegimos esa gatera para Sexy Reasons poder venir a la expectativa por que va hacer una carrera movida y muy abierta” Gustavo Vergara.



Nuestro caballo es ligero (Barbon), el jinete intentará correr cerca de los punteros, creemos que es la ubicación ideal para la larga de caballo en el Latino” Jorge Salas