Clásicos y especiales en Maroñas y Las Piedras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un fin de semana de clásicos, especiales y finales en Maroñas, Las Piedras, Irineo Leguisamo y Real de San Carlos de Colonia.

La jornada de viernes en Maroñas entrega 9 competencias. En segundo lugar quedó ubicado el clásico Amodeo para potrillos sobre 1000 metros, donde prometen participar Bar Arocena, Valor Real, Brexit, Don Pedro, Aris y Golden Boy. El domingo -segundo término- se corre el Marcelo, Mauricio y Andrés Wildemauwe sobre el kilómetro, donde anotaron Essvirtuosa, Suprema D’Or, Like Luna, Mi Carabela, Capa de Todo, No la Soñé, Sub Luz y Mágica.

En quinto lugar va el especial Miguel y Juan Debernardis, en césped sobre 2200 metros. Ocupan gateras: Flash más Querida (50), Bluleibel (54), Olympic Iran (50), Supertramp SV (52), Ecatombe (59), Mordoree (51), Marcador Puesto (50), Monje Negro (59), Dicidio (59) y Nedway (55).

El especial Ecuador, a gatera llena y también en grama tendrá de protagonistas a Farmall (52), Agion do Jaguarete (58), Rojo Corredor (55), The Dancer (57,5), Cloyan (61), Moga Victory (55), Le Cirque (55), Mecha Branca (52), Arandu (52), One (57), Mali Blue (56), Ventagem (58), Escorpión (53), Amatista Keep (54), Regal Perses (55) y Júbilo (55) mas los suplente Gargamel y Vinci Star.

En la sabatina hay 11 en Las Piedras y 8 en Colonia y el domingo van 10 en Florida.