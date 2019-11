Los clásicos del domingo en el reloj

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Informe del reloj del Gran Premio Nacional URU G1 y Carlos Pellegrini URU G3:

1 - Un Ser Superior - Con Maicol De Souza, partida final el (29/10) 1000 en 1’09” con 13”52 de galope largo sobre P.B. y viento en contra en recta final. Antes con el mismo, 800 en 51”4/5 con 13” medio correr P.B. Otra el 1/11, 800 en 52” con 12” 4/5 a medio correr.

2 - Mordoree - Con H.Eugui se limita a tender la vuelta.

3 - Miltitoplp - Ejercita en Las Piedras.

4 - Lamborghini - Ejercita en Las Piedras.

5 - Cap Bon - Con J.C.Méndez (el 23/10) 2500 en 2’49”3/5 (2000) 2’14”10 (1600) 1’45”4/5 (800) 51”14 con 12”32 floreó muy bien, sobre pista liviana. El (29/10) realizó su partida final, con el mismo, 1000 en 1’03” con 12”4/5 cómodo sobre pista buena y viento en contra en recta final.

6 - Trancaferro - El (25/10) con J. Da Silva, 2000 en 2’21” (1600) 1’48”4/5 (1000) 1’05”1/5 con 12”4/5 floreo de galope largo y medio correr, sobre pista normal.

7 - Ajuste Fiscal - El (13/10) con H. Lazo 2500 en 2’45”3/5 (2200) 2’21”14 (2000) 2’08”2/5 (1600) 1’40”4/5 (1000) 1’01”4/5 (800) 49” con excelente remate de 12”49, pista liviana. Otra el (24/10) 2000 en 2’13”1/5 (1000) 1’01”4/5 con excelente remate de 11”36, pista liviana. Si lo que pinta madura, este es no solo el “crack” del año por ganar el Nacional, partida final; el 30/10 con H. Lazo, salió tendiendo desde los 1400 en 1’33”80 (últimos 1000 que fue lo estipulado) 1’03”60 con cómodos y buenos 12”35 de remate final, pista buena y viento en contra en recta final.

8 - Hello - Goodbye - El 17/10 con G.Barragan, 2500 en 2’44”3/5 (2000) 2’12” (1000) 1’02”4/5 con 13”10 muy buena pasada, sobre pista buena y viento en contra en recta final.

9 - Es Fever - El 26/10 con F. Píriz, 2200 en 2’31”4/5 (2000) 2’15”4/5 con 13”4/5 sobre pista norma estribando la última partida, no convenció. El 31/10, partida final, 1000 en 1´05” 1/5 con 11” 4/5 en pelo.



Carlos Pellegrini:



1 - Juizmoro - El 23/10 con su galopador, 1600 en 1’45”3/5 con 12”3/5 pista normal, su galopador lo estimuló con el látigo, partida final con J. C. Méndez, 1000 en 1’03”30 con 12”3/5 P.B. y viento en contra en recta final.

2 - Zap Zap - El 25/10 con V. Leal, 2000 en 2’18” (1600) 1’46”2/5 con 12”4/5 floreó sobre pista normal, partida final con su galopador 1000 en 1’09 con 13”92 de galope largo y viento en contra en recta final.

3 - Decidio - Viene de ganar hace 15 días en Rocha, (no oficial), con Edison Rodríguez, se limitó a tender de galope.

4 - Negrone - Ejercita en Las Piedras.

5 - Bobby Q - Ejercita en Durazno.

6 - First Thing - Ejercita en Las Piedras.

7 - Newsroom - El 26/10 con H. Lazo, 2400 en 2’42”4/5 (2000) 2’16” (1600) 1’42”1/5 (1000) 1’07”3/5 con 14”33 se cansó, sobre pista normal. Partida final, 800 en 50” 1/5 con W. Maciel, 12”54 cómodo y muy bien.

8 - Monje Negro - El (26/10) con L. Cáceres 2400 en 2’55” (2000) 2’25”3/5 (1600) 1’54”3/5 (1000) 1’10”2/5 con 13”3/5 de galope largo, sobre pista normal.

9 - Nedway - Con E. Martínez tendió de galope.

10 - El Abanderado - El (17/10) con el DDA, 2400 en 2’39”3/5 (2000) 2’11”3/5 (1600) 1’44” (1000) 1’04”2/5 (800) 51”75 con 13”45 floreó muy bueno, pista buena. Además el (24/10) 2200 en 2’26”04 (1400) 1’30”88 (1000) 1’04”72 con 13”08 muy buena pasada, pista normal. El (29/10) partida final con D. De Arrascaeta, 1000 en 1’00”4/5 con 13”1/5 muy bien, debido q lo mandaron salir ligero y pasó los primeros 200 mts en, 11’’4/5, sobre pista buena y viento en contra en recta final. Si no sintió los ejercicios, es el ganador del Pellegrini, sobre césped.

11 - Mundanal - El (19/10) con Maicol De Souza, 2400 en 2’38”4/5 (2000) 2’13”3/5 (1600) 1’43”71 (1000) 1’03”4/5 (800) 50”3/5 con excelente remate final de, 11”4/5 sobre pista liviana, (29/10), partida final con el mismo, 1000 en 1’07”3/5 con 13”2/5 de galope largo, sobre pista buena y leve viento en contra en recta final. Otro nene que si sus nanas le dan un alce, capaz se viene de punta.