Los clásicos Asamblea Legislativa y Argentina son base de la sabatina

Con diez pruebas de viernes en hipódromo Las Piedras y sabatina con catorce en Maroñas y ocho en el San Félix de Paysandu, quedó conformado el fin de semana hípico que no tendrá actividad dominical.

Las dos primeras pruebas en el Jerárquico son el clásico Argentina para potrillos donde anotaron solo tres ejemplares y el Asamblea General Legislativa, Listado para potrancas que registró tan solo cuatro anotaciones.

En ambos cotejos la grey burrera tiene atractivos como para concurrir a Maroñas a tempranas horas, es que la presencia de Noidea Day y de Blossom es llamador hípico.

El defensor del “Sporting Club” tendrá a Por una Cabeza y Old Shipman a rivales de fuste. El pupilo de Jorge Firpo se presentó en Maroñas en cuatro ocasiones logrando tres podios, en su estreno, en condicional de ganadores de una tras fallar en la misma categoría y en su última aparición en la pista obtuvo el Constante Turturiello al vencer a Glorioso Quality por dos cuerpos en excelentes 1´22”55 llegando a mas de siete largos Por una Cabeza. Se postula el descendiente de Went the Day Well en prueba estelar como gran previa a la milla de Reyes.

Acto seguido entran las cuatro potrancas a disputar, sobre misma distancia, 1500 metros, el clásico Listado donde los ojos estarán puestos sobre la Baby Crack Blossom.

Regresa la pupila de Robaina a demostrar lo suyo, a demostrar que lo del Selección fue solo una mala tarde a donde llegó en calidad de invicta. La defensora de “El Facu”, ganadora de cinco, 4 de ellas de corte estelar tendrá en La Maestranza a figura que le pedirá cuentas de 200 a la meta.

Tanto Barceloneta como Regal Cassandra bregarán por terciar en lucha que, a priori, tiene en Blossom a su figura indiscutida. Hoy se firma y arman horarios.



Latino.

Tras ocho años, el Longines Gran Premio Latinoamericano regresa a uno de los principales hipódromos de la región, San Isidro.

El majestuoso circo hípico recibirá la nueva edición de “El Latino” el sábado 14 de marzo de 2020 con un llamado para todo caballo de 3 años y mas edad, sobre 2000 metros, sobre pista de césped con una bolsa de 500 mil dólares americanos. La gran carrera podrá albergar a 20 pura sangre a la hora de la largada.

Cada hipódromo o Jockey Club miembro de la OSAF podrá nominar a sus representantes para luego dar chance a los extra clasificados que tendrán tiempo limite de pre inscripción el martes 10 de diciembre con un costo de 1000 dólares. El costo de inscripción a la carrera mas importante de la región tiene un costo de u$s 25.000. Como en cada fecha y hace 4 años la OSAF paga un bono de u$s 54,000 a un segundo clásico de grupo que en este caso será en el Longines Cup Ricardo y Ezequiel Fernández Guerrico G2, para yeguas sobre milla y césped que tendrá un bolsa final de 70 mil dólares aproximadamente. La entrada es el 2% de la bolsa.



