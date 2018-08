Dos clásicos de muy alto voltaje

La disputa de los clásicos Ensayo y Producción Nacional, ambos de G3 y sobre 1500 metros que ofician de grandes previas de las Pollas de Potrancas y Potrillos a disputarse el primer fin de semana de septiembre.



Dentro del listado de ellas, falta la buena de Electrónica, dueña del cetro en el primer semestre que debido a un quebranto de salud no fue de la partida en el Criterium del pasado 24 de junio que coronó a La Marea como la Baby Crack de las nacidas en 2015.



Entre ellos, el Baby Crack Aero Trem pone en juego su liderazgo ante, sus derrotados en las 14 cuadras del Criterium mas tres invictos que llegan con muy buenas marcas.



En 7º turno del domingo, el Producción Nacional tiene diez postulantes al éxito. Es La Marea la potranca a vencer. La descendiente de Quatro Mares derrotó en ajustado final a Soy Atractiva que para esta oportunidad quedará en su box.



Por número de mandil, van a plantearle lucha a la nacida y criada en el San Miguel Queguay, Bets Off, Kamba Cua, Pepenadora, Pod Vezi, Boarding Road, Inalcanzada, de brillante victoria y guarismo en la misma jornada del Criterium, la ganadora estelar Flora Gambo´a, Madame Rosemary e Imennsa Vendetta, tercera de La Marea a cuerpo y medio.



El Ensayo tiene un anotados más, serán once los que van por podio y gloria.



Por andarivel interno larga el líder, Aero Trem, de partidor dos a cuatro los tres potrillos que llegan invictos (pruebas de condición) a la carrera, Great Spirit, Numerone y Rey Mastro que deslumbró a propios y extraños el día de su debut tras no tener una buena suelta.



Luego van British Auténtico, el clásico Farruco Law, Cielos Abiertos, Hot Dogs, The Broad, el exlíder de los 2015, el tordillo Eccléctico, y el también estelar Duro de Matar.



Una carrera de sumo interés, sumamente pareja, de difícil elección de triple fórmula, que a cinco días de la misma se torna trabajo extra seleccionar al candidato y a sus dos compañeros de fórmula.



El fin de semana vuelve a carriles normales: Maroñas entrega 8 condicionales de viernes, Las Piedras vuelve a las sabatinas con once pruebas condicionales en conjunto ocho en el Real de San Carlos.