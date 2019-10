En el clásico Reyles fue Un Ser Superior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el clásico Suprema Corte de Justicia fue triunfo de la norteña, radicada en Las Piedras, Wild Vip. Derrotó por tres cuerpos a Lady Leti quedando tercera a varios cuerpos Aluzia.

La defensora de las sedas “Los Nietos” comienza a hacer valer sus buenos antecedentes y se llevó el Listado que abrió jornada de domingo en Maroñas, recorrió las quince cuadras en 1’30”70.



La potranca Suprema D’Or les hizo sentir los kilos a las mayores, Nicol Romero salió a mover las agujas junto a Itrak, Guajuvira y Catadora recorrieron las primeras cuatro cuadras en 22”11, en plena recta, Guajuvira lo intentó por fuera, no pudo con la descendiente de Mogador y Superiora, que llegó al disco con pescuezo de ventaja; fue tercera en larga carga la hermana entera de la ganadora, Supersticiosa, relegando al cuarto lugar Mi Consentida, que amagó por dentro pero no concretó. La ganador empleó 1’12”24 para las doce cuadras en arena.



El bueno de Fitzgerald volvió por las suyas en el clásico Alfredo de Castro Pérez, dominó la prueba de principio a fin con buena guía del salteño Luis Alberto Caceres Aranda. El de “La Fe” no tuvo una buena suelta, recorridos 100 metros tomó la vanguardia para no abandonarla hasta el mismo disco, donde llegó con dos cuerpos de ventaja por sobre Aero Trem que fue digno escolta. El ganador estampó buenos 1’36”07 para recorrer la milla pactada, a un cuerpo del escolta arribó en tercer lugar Simabung, que amagó en los 300 pero no pudo con el ganador y cedió puesto de escolta con el de Old Friends. Llegó cuarto Poseidon Inc a tres cuerpos y medio.

Regreso de Fitzgerald al podio luego de dos caídas ante Almoradi, el zaino busca formas para tener su gatera en la milla del Reyes en busca del double event.



El potrillo Un Ser Superior se adjudicó de brillante forma el clásico Carlos Reyles, disputado sobre arena en séptimo lugar de la dominical en Maroñas.

Con destacada labor de Maicol de Souza, el criado en el “Don Bebé” se movió en posiciones expectantes, en pleno codo, su látigo lo dejó pegado a la empalizada cercano a los de vanguardia, cuando el puntero “plantó bandera” varios salieron a buscarlo, por andarivel externo Es Fever, a su lado interno Trancaferro y por dentro Un Ser Superior que, alcanzó en los 300 y disparó en busca de la victoria.

El pupilo del experiente Pedro Hernandez llegó a la meta con dos cuerpos y medio de ventaja sobre Trancaferro que integró la exacta, a medio largo el tercer puesto fue para Es Fever cerrando las chapas rentadas Vesuvio.

El defensor de las sedas “Hoy toca ser feliz” estampó 2’24”93 y de decidir sus huestes tomar partida en el Nacional, la última carrera de la triple corona gana un ejemplar a considerar.