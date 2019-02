En el clásico Perú vuelve Fast Night

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

C on solo cinco ejemplares, el próximo domingo se disputa el clásico Perú, un URU G3 que se disputará sobre 1.100 metros.



Cabe el destaque para el tres años Fast Night, escolta de Holy Legal en el pasado kilómetro de Reyes tras obtener la clasificatoria del Rey de la Recta en Las Piedras y los clásicos Amodeo y Francia en Maroñas. Buscará, el pupilo de Jorge Avelino Píriz, retornar a sitial de privilegio. Tanto El Danzarin como Dog Valiente asoman como duros contrincantes. El del “Duplo Ouro” llega tras ser tercero del Meal Night en diciembre, en las ediciones pasadas de este clásico, fue escolta de Compinche (2016), de Ufano (2017) mientras que el pasado año derrotó a Sub Princess. El Teeth of the Dog fue cuarto en el “Maroñas”, con cien metros más a recorrer, es bravísimo. Moga Victory y Um Ponteiro completan gateras.





El jueves 28 desde las 18 hs se realizará un nuevo remate virtual, en esta ocasión en el Hotel Cottage con la organización de la firma Abelenda. Ya están abiertas las pre ofertas por medio de la página www.wha.com.uy o por el 098252239.