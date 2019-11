Un clásico con una mirada hacia los reyes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jornada atípica hoy en el hipódromo de Maroñas, pero no por la cantidad de carreras ni por el horario.

Pasa que, en cuarto término de la jornada, se disputa el clásico Bizancio - Sloop, un Listado sobre la milla que a varios de sus animadores les dará la pauta si pueden soñar, o con una gatera en la milla del Pedro Piñeyrúa o catapultarlos a integrar el marcador o ser aspirante a la victoria. Son seis ejemplares los que saltarán a la pista para alistar en gateras a las 19.20, hora pactada de largada, con la yunta del “Hs. Old Friends” con chapa de candidato.

Fue Aero Trem el pasado año gran animador de la Triple Corona, se quedó con la Polla por descalificación de un rival y obtuvo de muy buena manera el Jockey Club para ser NP en el Derby. Tras no correr de la mejor forma en el Ramírez 2019, el descendiente de Shangai Bobby fue escolta de Fitzgerald en el Alfredo de Castro Perez del pasado 13 de octubre. Su compañero Al Mare también cuenta con tabuladas de las buenas como para intentar definir la prueba.

Tanto Jaffar como Sinabung cuentan con buen historial en este tipo de pruebas, son bravos al igual que Mr. Solis que vuelve a las lides tras 4 meses de reposo.

El Prodigo puede ser la sorpresa de la competencia.





DESDE LA PELOUSE



Un jockey bien representado

Luis Cáceres

En albores de la jornada, cuenta con montas que no son candidatos de la casa, con sabor a podio



Pick 3 a tener en cuenta:

Pick 3 inicial 1/2/3

Carrera 1: 5

Carrera 2: Todos

Carrera 3: 3



Jugada del viernes



Pick 3 con C/O: $ 29.167.-

5ta: 1-3-8-9

6ta: 1-4

7ma: 2-7



Eje de apuestas especiales:

Decisivo Boy

Para exóticas de la 3ª y eje de Pick 3 inicial.



Aero Trem

Para exóticas de la cuarta, trifecta con garantizado.



Gambardela

Cierre de Pick 3 C/Over



Pitongazo Alley

Cierre de Doble y trifecta de la 8ª con acumulado