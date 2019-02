El clásico Los Haras es base

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

E l clásico Los Haras concita el interés del burrero, calidad suple cantidad y bien se puede aplicar al Grupo tres que larga a las 16:20 de la jornada de domingo en Maroñas. Es, La Mansa Nistel, la mejor yegua de Maroñas en mediano y largo aliento, ha dominado a sus dos rivales a lo largo del pasado año y tuvo consagratorio triunfo en el Gran Premio Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 del 6 de enero cuando derrotó a Fustic y Cibeles.



Vuelve, la pupila de Jorge Firpo, a tener la chapa de candidata, lo reducido del lote le entrega a Cibeles, su más acérrima enemiga, un grado más de chance de poder derrotar a la defensora del Imperio. Es que, la Ecclesiastic gusta de moverse en delantera, y, deberá La Mansa controlarla desde la misma largada para que la de los Martinez no se agrande en la recta. Stelatoa es más que sorpresa en contienda que puede tener trámite tramposo.



El especial Ramiro Segade está ubicado en octavo término de la reunión de catorce competencias en Maroñas. Sobre 1500 metros, irán ocho féminas en busca del éxito, cargando 58 kilos y con mandil 7 va Abbondanza en busca de su primer éxito de corte mayor.



La defensora del Azul y Plata viene de escoltar a Inalcanzada sobre mismo tiro y es a priori es la yegua a derrotar. Tiene, la pupila de Julio C. Lazo atendibles tabuladas que la postulan a la chapa mas alta del marcador. Si los kilos no le hacen mella, es la yegua a derrotar.



Varias son enemigas de fuste, Lady Leti cuenta con buenos antecedentes, recibe dos kilos de la Shangai Bobby y es rival de cuidado. Evasora tiene de las buenas sobre esta distancia y mayor, es también chapa a considerar al momento de apuestas especiales.



En el Mascagni, sobre césped y la milla varios son los que pueden obtener la victoria, va Baila de Noche en pos de recuperar laureles frente a rivales de cuidado que también tienen buenas tabuladas en pista de grama. Son de tener y respetar, Super Excelente, la yunta de Cintra y Grand Impacto. Ojo con ellos.



DESDE LA PELOUSE



El jockey mejor representado

Luis Cáceres

En la previa, hay varios que se pueden destacar, el salteño bien puede visitar el podio pluralmente.



Indicados a tener en cuenta en pick 4:

Pozo Garant: $ 70,000

Carrera 7ª: 7-8

Carrera 8ª: 7

Carrera 9ª: 7-12

Carrera 10ª: 1-3-6-8-10



Para estudio:

Doble Final:

1 (13ª)

Todos (14ª)

Cuatrifecta 14ª:

2-4-6-12-14-15



Eje de apuestas especiales:

Supertramp SV

Para Pick 3 y eje de exacta y trifecta con garantizado.

Abbondanza

Para Pick 3 y exóticas de la 8ª, especial Segade.



Un lance a cuatro cifras

Aigua Kowboy

En la de cierre, el pedrense puede ser el desquite!