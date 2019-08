Clásico y especiales son la base dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En segundo lugar se corre el especial Boina Roja, llamado para ellas sobre 1400 metros donde se destaca la presencia de Flora Gambo’a que sabe de logros estelares en el Jerárquico. Wild VIP cambió de manos y es chance a considerar al igual que Soy Atractiva.



Acto seguido va el especial Panamá, en verde sobre 2000 metros. Los kilos son medallas, es por ello que Mundanal también carga con el voto. Tiene en Ecatombe la rival a vencer, Dicidio, que tuvo cambio de domicilio hace poco, quiere hacer valer sus buenos pergaminos en césped.

El clásico Romántico sobre un kilómetro está ubicado en quinto término y tiene a la veterana Sub Princess a su gran Estrella y gran candidata al oro. La pupila de Píriz es especialista en cortometrajes; si no logran seguirle el paso se les viene hasta el espejo.



Gaucho, ante la deserción de Sub Manner, oficia de enemigo mientras que Dog Valiente pasa a tener chapa de sorpresa.



Se larga a las 16:35 y el teletimer pronto para otro buen registro de los “flyres”.