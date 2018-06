Se cierra el semestre con los Criterium

Con dos reuniones en el hipódromo de Maroñas, se conformará el fin de semana hípico. Serán 24 carreras, 11 sabatinas y 13 dominicales, de las cuales se destaca la disputa de los dos clásicos Criterium, que coronan a los mejores dos años, hembra y macho y el Reapertura sobre el kilómetro con los mejores exponentes en cortometrajes del medio.



El comunicado del MGAP que permite la libre circulación de SPC hace posible que animales radicados en el interior del país viajen a la capital a medir fuerzas en varias competencias. Se destacan, sobremanera, los dosañeros que se trasladan a competir en los Criterium.



HRU informó que debido al bajo número de anotaciones recibidas para el llamado correspondiente a la reunión hípica proyectada para Las Piedras, no se ha podido completar el número de carreras mínimo requerido y por lo tanto no tendrá actividad este fin de semana.



El clásico Reapertura Hipódromo Nacional de Maroñas, URU G3, recibió cinco calificadas anotaciones. Van por el triunfo los norteños Mudador, El Danzarin, Tocoyme Voy y Holy Legal frente al oriental Dog Halo en prueba sobre el kilómetro.



Serán diez las nacidas en 2015 que irán por la corona en el Criterium G2 sobre catorce cuadras con la figura excluyente de la líder Electrónica (Texas Fever). Tomarán lugar en gateras: Soy Atractiva (Ecclesiastic), Pepenadora (Bluegrass Cat), Feiticeira Kowboy (Kodiak Kowboy), Legada (Essayons), Imennsa Vendeta (First American), La Marea (Quatro Mares), Boarding Road (Quick Road), Bets off (Drosselmeyer) y Madame Rosemary (Drosselmeyer).



Entre ellos, URU G2 las gateras tendrán a catorce postulantes al podio. Por orden de partida corren: Southern Fever (Texas Fever), Poseidon Inc (Ecclesiastic), Hot Dogs (A Little Warm), Soy Justiciero (Soy Artemio), Ecclectico (Ecclesiastic), Fast Night (Meal Night), Invasive Grass (Bluegrass Cat), The Broad (Saratoga Storm), Duro de Matar (Salto), Bobby Q (Shangai Bobby), Mastro Boy (Mastro Lorenzo), Cielos Abiertos (Cityscape), Aero Trem (Shangai Bobby) y El Pródigo (Public Purse).



Una carrera con animales de destacadas campañas, excelentes linajes en donde la afición bien puede disfrutar un verdadero “carrerón” de gateras al disco. Es que el “Criterium” otorga el crédito de mejor dos años y varios son los que están en condiciones de poder acceder al título. Va en noveno lugar del domingo.