Se cierra el semestre con los Criterium

Con el cierre del semestre los cambios de categoría llevaron a que haya 442 inscriptos en Maroñas y 184 en Las Piedras, por lo cual las autoridades diagramaron dos reuniones de sábado y domingo con 13 carreras en cada jornada.



El cierre del mes de junio nos da la disputa de los clásicos Criterium que sobre 1.400 metros corona a los Baby Cracks de la generación nacida en 2018, como así también se festejan, a modo pandemia, los 18 años de la reapertura del Hipódromo Nacional de Maroñas.



En décimo término se corre el G.P. Criterium G2 para las féminas, que tuvo una inscripción de nueve potrancas. Se destaca la líder Nopaya Naa que deberá, nuevamente, extremarse al máximo para defender el número uno.



Por orden de largada, de flanco interno a externo van por la corona Negra Noche, Warm Punch, Notizia Bueonna, Princess Leca, Flor de Rocío, Leoparda Lina, Dama de Ferro y Sonho de Bronze.



Al ser Campeones una carrera cerrada para animales locales, las potrancas norteñas no fueron de la partida, se suman en esta instancia dos pupilas de Cintra que darán batalla a la líder descendiente de Trinniberg.



Acto seguido se disputa el Criterium URU G2 para los potrillos, que a falta de Pingo, ganador del Juvenile, otros nombres anotaron para ir en busca de la corona de Baby Crack.



A falta de Pingo las sedas del Phillipson se hará presente con Pluto y Powertothepeople quienes intentarán defender los honores de su compañero de colores frente a Perfect Love, Nadie te Olvida, Candymike, Prelude Rye, Superior Ave, Nocello, Mr. Siastic, Maquis, Empalagoso, Alan Music, Nardone (2º y 3º en el Juvenile), Sr. Pumba y Don Bicho.



Carrerón por donde se lo vea. Son varios los nombres de potrillos que han realizado sobrados méritos para alzarse con la victoria.



Y si hablamos de carrerón de los potrillos, ¿qué le dejamos al Reapertura Hipódromo nacional de Maroñas URU G3 sobre el kilómetro, que tendrá a once aspirantes a la victoria?



La familia Piriz anotó a tres, le Blanche, Sócrates y Sub Princess, que enfrentarán a Wardiana Dor, Special Energy, Draco, Ilustre Posse, Freedom of Speech, Velo Palpite y Mango Jangle. El teletimer al rojo vivo, de apertura de gateras al espejo en prueba pareja que tendrá en jaque a la afición.



El San Félix abre fin de semana con ocho carreras el jueves mientras que el hipódromo Las Piedras entrega su clásica jornada de viernes con diez.