Cibeles se adjudicó el clásico Gran Bretaña

Con fina y hábil conducción del salteño Luis Alberto Cáceres, la tres años Cibeles se adjudicó de muy buena forma el clásico Gran Bretaña, G3 al derrotar a La Mansa Nistel por dos cuerpos y cuarto en excelente guarismo, 1’23”28 para recorrer las 14 cuadras.



La descendiente de Ecclesiastic vino, desde los mil, cerca de las punteras, por flanco externo buscando no tener contratiempos de ninguna índole. En los 400 igualó, en los 300 tomó la punta para no abandonarla hasta el mismo disco en destacada muestra en distancia que le viene “al pelo”.



La carrera se hizo con Sub Goddess y Bridget Jones en delantera seguidas por Cibeles, La Mansa Nistel y La Biri.



Cuando comenzaron a girar la última curva, Cibeles se colocó a las guapas de Bridget Jones, Sun Goddess quedaba relegada, por fuera comenzó a mostrase La Mansa Nistel y por dentro La Biri.



A falta de dos cuadras para el espejo, Cáceres llamo al orden a la del clan Martinez y la zaina respondió con creces, despidió a la del “Imperio” que ilusiono a los suyos al igual que La Biri que intentaba por flanco interno.



En el disco, muy buen triunfo de Cibeles sobre La Mansa Nistel que en estas distancias se hace fuerte y fue escolta, llego tercera Glorious Flag a par de cuerpos cerrando el marcador rentado La Biri, fue quinta Gottin.