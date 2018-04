Chimango vale un Municipal

Duro de Matar ganó de forma clara el clásico Haras del Uruguay. Conducido por Waldemar Maciel, el defensor del “Tata Martín” vino siempre en vanguardia seguido en albores de competencia por Denominado, dejando en tercer lugar a Hot Dogs. Antes de girar el codo, el puntero detuvo agujas en 23”12. Al entrar a la recta, sin que Waldemar Maciel lo llamara al orden, Duro de Matar mantenía claras ventajas sobre Hot Dogs que descontaba por la empalizada. Fue escolta a dos cuerpos y medio en buenos 1’17”24.



Electrónica no quiso ser menos que el potrillo en el turno de ellas. Derrotó por amplio margen a Illy en excelentes 1’17”14, con magnífica conducción de Martín Dávila. La defensora del “Haya Luz” vino ubicada lejos de las punteras: Illy, Pod Vezi, Fanática, Linda Glory y La Marea. Cuando pisaron recta de tribunas, Illy intenta la disparada, desde flanco externo comienza a descontar Electrónica, que da alcance a la de Dorneles a falta de 150 para llegar con cuatro cuerpos y tres cuartos de ventaja. Fue escolta Illy y tercera La Marea.



Otoño. El clásico Otoño nos devolvió a la mejor versión de Fitzgerald. El defensor de “La Fe” salió a beberse los vientos desde apertura de partideros. Pasaron en exigentes 44”65, momento en que Fitzgerald deja a Bage in Concert y entra a la recta final con ventajas. En los 400 Luis Cáceres dejó al pupilo de Jorge Firpo moverse con comodidad; en los 200, el Put it Back corría con el triunfo asegurado seguido por Descocado, que puso empeño pero no pudo con el zaino.



A tope. Sexy Reasons continúa en los más alto del ranking de yeguas fondistas. Se adjudicó el clásico MEF-DGC G2 por varios cuerpos en 2’03”34 con fina conducción de Julio César Méndez, que aplicó misma forma de conducción que en triunfos anteriores: dejar correr a la puntera, mover en Villa Violeta, entrar a la recta con ventajas y mantener a raya a sus rivales, que no pueden con la pupila de Gustavo Vergara en estas distancias. Cuando el lote salió del boquerón, fue La Mansa Nistel quien encabezó el lote, seguida por Sexy Reasons, Stelatoa, La Entusiasta y Unbridled Dancer. Antes de entrar a la recta, Méndez mueve y toma la posta y ventajas, por dentro descontó Isabel la Católica, por fuera Fustic junto a Unbridled Dancer. Fue escolta la de Pablo Graña y tercera Fustic.



Municipal. El Gran Premio Municipal, URU G2, marcó el regreso de Chimango a lo más alto del ranking de fondistas. De gateras a la sentencia se vino el vástago de Honour and Glory excelentemente conducido por Héctor F. Lazo para ganar la carrera más importante del fin de semana. Cuando el starter dio rienda suelta a los ocho ejemplares en los 2400, Chimango sale disparado y toma ventajas. Detrás quedaron Olympic Harvard, Legion Cat, Monje Negro y Coldplay. En la recta opuesta, Lazo deja moverse a comodidad a su conducido, marca 50”18 y 1’14”30 sin que sus rivales se acerquen. Antes de girar la curva, Legion Cat y Olympic Harvard quedaron a unos tres cuerpos del puntero, por fuera descuenta Coldplay y se acerca Monje Negro. En los 300 Chimango mantenía ventajas, cien metros más adelante le entra a las grupas Coldplay, faltando una cuadra Lazo le pide el resto a Chimango que responde y le tira cuarto de cuerpo a Coldplay. Fue tercero Monje Negro y cuarto Olympic Harvard.