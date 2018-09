Chimango va por el clásico Las Piedras (L)

No solo de Triple Corona vive el burrero, este domingo habrá otro gran clásico, el Las Piedras. Un listado sobre 2200 metros que reúne a los mejores fondistas del medio.



Vuelve al ruedo Chimango y el hijo de Honour And Glory buscará repetir su triunfo de hace dos meses en el Gran Premio Presidente de la República (Uru G3). Ese día sumó el cuarto clásico de su campaña derrotando a Pretor do Sul y a Monje Negro, quienes volverán a ser rivales. El hijo de Asidero va en yunta con Don Carrasco a quien escoltó en el clásico Asamblea de la Florida (G.3). Los del Hs. Bagé Do Sul dieron espectáculo y ahora van por Chimango quien no compitió en el clásico de agosto. Los 200 metros extras parecen ayudar más a Pretor Do Sul que a Don Carrasco quien no ha triunfado más allá de los 2000 metros.



Monje Negro es el más ganador del lote y un año después de ganar la Polla de Potrillos tratará de sumar el octavo éxito de su campaña. Tras vencer en el Gran Premio General Artigas (G2) ha sumado dos terceros y un segundo. Olympic Harvard aún no ganó en Maroñas pero tiene arrimes de lujo y es otra gran carta.