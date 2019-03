Chile copó el marcador en el Latino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El hipódromo del Club Hípico vivió su fiesta, con muy buena cantidad de público, el Stud Don Alberto festejó a primera hora con la 3 años Lluvia de Plata que se adjudicó, en 1’46”21 el clásico Longines Cup Carlos Campino.



La descendiente de Holy Roman Emperor dominó en mitad de recta para aventajar a Para Holy y a La Cañita que completaron la trifecta.



El Longines Gran Premio Latinoamericano G1 tiene en el Club Hípico un reducto inexpugnable, los locales colocaron marcador completo siendo el argentino Pure Nelson el mejor extranjero ubicado, llegó en sexto lugar.



El triunfo, espectacular desde todo punto de vista fue para Ya Primo que con la monta de Jeremy Laprida, considerado el mejor látigo transandino de la actualidad, se adjudicó la edición 35 de la gran carrera continental empleando impresionantes 1’56”68 para recorrer los dos kilómetros en la difícil pista del Hípico, luego de la contienda Laprida expresó “conocía a mis rivales, no me inquietó mucho que Brown Storm tomara tanta ventaja. En la recta Ya Primo se puso bien y ganamos de muy buena forma, quiero agradecer a toda la gente que trabaja con el caballo en Pirque. Ahora Ya Primo viaja a los Estados Unidos, está descartado que vaya a Ascot (ganó la chance al obtener el Latino) y la verdad me gustaría montarlo allá”.



Y vaya si el descendiente de Mastercrafstman se ha ganado la chance de viajar, previamente al Latino, el defensor de las sedas “La Pacita” obtuvo el Derby en el Valparaíso Sporting y la victoria de la víspera le da, a su gente, expectativas por demás halagüeñas.



La carrera fue toda de tinte chileno, el puntero, que tomó más de 15 cuerpos de ventaja a mitad de recorrido fue Brown Storm seguido por Pure Nelson, Penn Rose y Sixties Song.



En pleno codo, Laprida mueve a Ya Primo y entrado a la recta comienza a descontar terreno, en los 400, los suyos comenzaron a empujarlo para en los 200 gritarlo con alma y vida, ya que Ya Primo tomó ventajas claras sobre Brown Storm que en postrimerías del disco cedió ante el extra clasificado Nombar que fue escolta del pupilo de Guillermo Aguirre. Fue cuarta Penn Rose completando el marcador El Expreso.



Llega Chile a su noveno éxito en un Latino igualando la línea de Perú quedando a una de Brasil que sigue liderando en exclusiva con decena de victorias. La bandera chilena vuelve a flamear tras cinco Latinos y debuta en el podio en la carrera auspiciada por Longines.



Ganó Ya Primo, el Hípico sigue sin conocer la derrota, el Turf chileno suma y las huestes de La Pacita, en conjunto a Carlos Heller ya sueñan con el su crack en Nueva York en manos de C. Brown. Laprida, mientras tanto, aguarda el llamado, Ya Primo no se quiere separar de él.



Se cierra un nuevo Latino, la mira, San Isidro 2020.