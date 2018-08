Las chances en la previa de las Pollas

Con la disputa de los clásicos Producción Nacional y Ensayo, mañana Maroñas entrega una reunión de trece contiendas.



Ambas pruebas estelares, de G3, son previas de las grandes Pollas de Potrancas y Potrillos a disputarse el primer fin de semana de septiembre.







Producción nacional G3. En esta carrera hay participantes para todos los gustos:



Candidata: La Marea. Fabio Guedes. La Baby Crack defiende el título. Viene de ganar de guapa forma el Criterium y ahora buscará repetir y seguir líder. 10.



Enemiga: Flora Gambo’a. Luis A. Cáceres. Recuperó terreno en el Torterollo luego de fallar por un problema sanitario en prueba clásica. Ojo con ella. 9.



Sorpresa: Imennsa Vendeta. Everton Rodrigues. Tuvo un aceptable debut, buen triunfo y fue tercera en el Criterium. Es la tercera en discordia. 9.







ensayo G3. A continuación el candidato, el enemigo y la sorpresa de la carrera:



Candidato: Aero Trem. Julio C. Méndez. Es la que lidera la generación tras obtener el Criterium. Es el potrillo a ganar. 10.



Enemigo: Rey Mastro. Héctor Lazo. En su debut, no tuvo una buena largada y deslumbró de 400 al disco. Más que un enemigo. 10



Sorpresa: The Broad. José M. Silva. Cayó con todos los honores en el Criterium, reúne todas las condiciones para adjudicarse la prueba y puede dar el batacazo. 10.