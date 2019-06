El césped será testigo de cortometraje para ellas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El clásico Pedro Indart Denis, sobre césped con 12 cuadras a recorrer, es base dominical.



1) Ketchup Rice. D. Alonso. Viene de competir en lotes inferiores, chance secundaria. 6



1A) Lee Jeans. J.C. Méndez. Es ligera de nota, viene de ser escoltar de Abbondanza y Sub Princess en cotejos de velocidad. 8



2) Karmelle. N. Romero. La de Chavez no está en buen momento. 7



3) Abbondanza. J. Piriz. La del Azul y Plata viene de muy buen logro en un handicap sobre mismo tiro. Enemiga. 9



4) Itrak. Carlos S. Méndez. La del Nahuel viene fallando. 7



5) Fanatica. H. Eugui. Tiene carrera brava. 7



6) Supersticiosa. L. Cáceres. Sabe lo que es ganar en grama cotejo similar para luego caer en un handicap cargada de plomo. Elegida. 10



7) Soapy Sky. F. Olivera. Siempre se desenvuelve bien en este tipo de lides. Sorpresa. 9



8) Mi Consentida. D. de Arrascaeta. La Marine va por la revancha con la del Hulk. 8



9) Sub Princess. F. Piriz. Sube a 1200 y a la grama. Gran chance. 8