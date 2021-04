El césped será testigo del clásico 33 Orientales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Siete potrancas de la generación 2018 se miden sobre 13 cuadras en un clásico atrayente por lo parejo de las féminas

​

El proceso de la generación 2018 hacia la Serie Campeones (para nacidos en Uruguay) y el Criterium G2, que consagra a la mejor de la generación, tiene dos estelares en grama. Este domingo, en la única reunión del fin de semana en Maroñas, se corre el clásico Treinta y Tres Orientales, Listado que tuvo siete anotaciones y abrirá jornada.



De las dos estelares ya corridas, solo Dama de Ferro, titular del Folle Juanicó, once cuadras en grama que no anotó en el Pons sobre arena y vuelve a las lides en pista que ya se lució. La pupila de Antonio Cintra parte con dicha ventaja. Es una de las tres que ya sabe lo que es correr en verde. Las otras dos son la invicta Nanjing, que tendrá a Héctor Lazo en sus cruces, que también tiene una victoria en el pedrense y Campechuela, ganadora de dos en arena y 3ª de Dama de Ferro en el Folle.



También alistarán las invictas Sur Sur (una en Las Piedras y una en Maroñas) y Notizia Buonna (una en Maroñas), más la debutantes Pride N’Joy y Cangas de Onis.



Interesante prueba que pondrá a la ganadora en lo más alto del ranking de ellas del 2018.



Dos handicaps especiales le dan marco al 33 Orientales el próximo domingo en Maroñas.



En sexto lugar de la jornada se corre el Especial Rendija sobre doce cuadras, en donde se destaca en la nómina la clásica Astrid con 62 kilos. La defensora de las sedas Los Cuervos enfrenta a diez rivales. Recibe tres kilos de la también clásica Cibeles que, con seis años, vuelve a las lides tras un año y nueve meses sin correr y le adjudicaron las mismas medallas que a Mi Carabela.



Completan gateras Symbiosis (50), Cara Hermana (53), Cozy Fever (50), Leoparda Brava (54), Karmelle (57), Green Hill (50), French Girl (56) y cierra Wardiana Dor (52).



Dos actos más tarde es turno del Frank Hughes sobre 1.400 metros, que tiene trece postulantes al puesto más alto del semáforo de la carrera.



De adentro hacia afuera largan Mindcraft Plane (56), Alvarez (56), Duro de Matar (60), Little Royal (54), Alto Voltage (55.5), Keep Celebre (54), Al Fin (60) con Luis Cáceres en su guía, Hello-Goodbye (54), Flying Star (54), Capitán Cañones (51), El Prodigo (56), Saltando Charcos (54) y Sacramento Dor (54).



Prueba pareja, con animales que se han destacado en estas distancias a nivel estelar lo que hará sumamente difícil la elección del candidato.



La edición 147 del Kentucky Derby

​

La primera gema de la Triple Corona del norte vuelve a su fecha. Tras cambiar el pasado año por la pandemia, el Derby de Kentucky regresa al primer sábado de mayo.



Muchos son los potrillos que buscan su lugar en la carrera de las rosas. La prensa especializada estadounidense indica a Essential Quality como el más que probable favorito de la prueba. El descendiente de Tapit, al cuidado de Brad H. Cox, que será conducido por Luis Saez defensor de las sedas del Godolphin LLC tendrá dentro de sus rivales a dos animales que contarán con partidarios a montones en el Río de la Plata.



O Besos (Orb), que tendrá a Marcelino Pedroza, cuenta con hinchada celeste ya que su padre viaja a Uruguay el próximo 14 de mayo y Rock your World, un vástago de Candy Ride, con apoyo argentino como así también uruguayo por la presencia de Sloane Avenue que padrea aquí.