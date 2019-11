El césped es pista de las estelares de domingo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con once anotadas, el clásico Brasil G3 quedó ubicado en cuarto término de la reunión de domingo que componen trece pruebas. Resalta el nombre de Inalcanzada, que regresa a las pistas tras dos meses para enfrentar a Biznaga AH, Soapy Sky, Templaria, Gatita, Falsaria, Electrónica, Blue Spark, Atea, Quinta da Baronesa y Kattegat. Sobresale netamente la defensora de “El Chicho”, que en estas distancias (1400 a recorrer) es elemento a derrotar, tanto en arena como en grama.

Acto seguido será turno del Pablo Gelsi y José María Ferro, en donde diez participantes pugnarán por la victoria en competencia sobre 15 cuadras.

Vuelven a verse las caras Almoradi y Fitzgerald, se suman Decisivo Boy, Gauche, Cloyan, El Cantante, Mango Jangle, Urso Maggiore, Pushkin y Purebred. Carrera con atractivos con vista a Reyes.



La sabatina en Las Piedras entrega 9 carreras y tiene de base el clásico Aureliano Rodríguez Larreta, para potrancas sobre 14 cuadras donde anotaron: Guajuvira, Santa Giustina, Atea, It Girl, My Shadow, Super Amada, Capa de Todo y Aeiou.