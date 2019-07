Sobre el césped va el Etcheverry

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Maroñas tiene en el Francisco Etcheverry Vidal, Listado, a su prueba estelar de la jornada de domingo compuesta por 14 competencias.



Viene el veterano El Ventisquero de muy buen triunfo sobre Franken (55,5) en handicap especial cargado 57,5 kilos en destacada muestra. Llegaba a esa instancia el pupilo de Facundo Santesteban de un puesto de escolta de El Cantante, relegando en pista verde al velocista Fast Night definiendo en bandera verde con el pedrense. En tiro ideal, en momento supremo a los ocho años, es el del Glorioso Misiones el equino a derrotar. Gusta de moverse en puestos de avanzada y ha formado con el joven Pablo Joaquín Menyou una dupla de temer. Tiene el vástago de Subordination rivales de todo tipo y color.



Su recién vencido Franken va por la revancha. Méritos suficientes tiene el del “X.V.” como para hacerse notar en albores del espejo de sentencia. Ocupa Dog Valiente el tercer lugar de la fórmula, cuarto en el “Maroñas”, con puestos de escolta de Fast Night y Sub Princess en cortometrajes. Encuentra el pupilo de Mario Rodríguez credenciales suficientes como para que el trofeo de la carrera quede en familia. La última aparición pública de Cloyan no fue buena. Sí sus triunfos anteriores. Es el argentino hijo de Heliostatic animal para no descartar al igual que Kusturika y Jubilo, que luciendo los colores del “Caraguata” puede venirse a buen sport. Largan a las 16:40.